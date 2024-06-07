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Мелбет-Первая Лига

Сегодня, 08:40

Врио губернатора Калининградской области рассказал, какой бюджет будет у «Балтики»

Артем Бухаев
Корреспондент
Артем Калинин
Шеф отдела эксклюзивной информации
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Врио губернатора Калининградской области Алексей Беспрозванных ответил на вопрос «СЭ» в кулуарах ПМЭФ-2024 о бюджете «Балтики» на следующий сезон.

«Мы сохраним все обязательства со стороны правительства области в прежнем объеме. Ростех обеспечит необходимую поддержку в тех размерах, которые нужны для борьбы за возвращение обратно в элитный дивизион. Команду ждет перекомплектование под задачи, лимиты и требования нового сезона», — сказал Беспрозванных «СЭ».

«Балтика» заняла 15-е место в турнирной таблице чемпионата России-2023/24 и вылетела в первую лигу.

Футбол
Первая лига
ФК Балтика
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