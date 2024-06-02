ВРИО губернатора Тульской области подвел итоги выступления «Арсенала» в нынешнем сезоне

Сегодня, 07:19
ВРИО губернатора Тульской области Дмитрий Миляев прокомментировал выступления «Арсенала» в нынешнем сезоне.
— Ребята — большие молодцы. Мы сегодня с вами рассматриваем сегодня одну игру, а я бы рассмотрел весь сезон. Они провели яркий сезон. Конечно, чуть-чуть не дотянули, ребята расстроены. Чем ближе к победе, тем сильнее горечь поражения.
Я убежден, что команда соберется. Есть хороший костяк. Туляки любят спорт, футбол. Много зрителей на трибунах. Это говорит о том, что люди любят свою команду, — цитирует Миляева «РБ Спорт».
Команда по сумме двух матчей уступила «Пари НН» в стыках и не сумела выйти в РПЛ.