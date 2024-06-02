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Сегодня, 07:19

ВРИО губернатора Тульской области подвел итоги выступления «Арсенала» в нынешнем сезоне

Виктория Кравченко
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ВРИО губернатора Тульской области Дмитрий Миляев прокомментировал выступления «Арсенала» в нынешнем сезоне.

— Ребята — большие молодцы. Мы сегодня с вами рассматриваем сегодня одну игру, а я бы рассмотрел весь сезон. Они провели яркий сезон. Конечно, чуть-чуть не дотянули, ребята расстроены. Чем ближе к победе, тем сильнее горечь поражения.

Я убежден, что команда соберется. Есть хороший костяк. Туляки любят спорт, футбол. Много зрителей на трибунах. Это говорит о том, что люди любят свою команду, — цитирует Миляева «РБ Спорт».

Команда по сумме двух матчей уступила «Пари НН» в стыках и не сумела выйти в РПЛ.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/vrio-gubernatora-tul-skoj-oblasti-milyaev-u-storozhuka-podpisan-kontrakt-s-arsenalom-na-sleduyushhij-sezon/
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