Чанов: «Провала при Бердыеве в «Рубине» никогда не будет»

Бывший тренер вратарей ЦСКА Вячеслав Чанов высказался о возможном назначении Курбана Бердыева на пост главного тренера казанского «Рубина».

— Бердыев в третий раз может возглавить «Рубин». Что нового он способен привнести в команду?

— Курбан Бекиевич — это специалист с большой буквы. Он не разбрасывается ни словами, ни делами. Он никуда не дергался, когда был на паузе. Бывает, что человек без работы начинает идти туда, куда пригласят.

Если учитывать то, что происходило при нем в Казани и что он сам татарин, то я считаю, что его приход — это замечательно. Он сумеет все укрепить и донести команде свои решения.

— Можно ли назвать данный вариант продолжения карьеры новым вызовом для Бердыева? Или «Сочи» больше подходит на эту роль?

— Бывшие тренеры всегда мечтаю вернутся в тренерство. За это время, пока он не тренировал, появились какие-то идеи. Я думаю, что для Курбана Бекиевича это назначение [в «Рубин"] будет интереснее, чем административная должность.

Но мы же не знаем, как он сам себя ощущает. В принципе, приход Бердыева в Казань — это просто здорово.

— Может ли неудачное возвращение в «Рубин» перечеркнуть все бывшие заслуги Бердыева в клубе?

— Зная Курбана Бекиевича, как мудрого человека и великолепного тренера, я думаю, что он не будет сидеть до последнего. Бердыев прекрасно поймет, что он до чего-то не дотягивает. Поэтому провала при нем никогда не будет, — сказал Чанов «Спорт День за Днем».

26 ноября президент «Сочи» Борис Ротенберг объявил о том, что Бердыев стал новым тренером команды. Контракт с 70-летним специалистом будет рассчитан на 2,5 года.

Последним местом работы 70-летнего специалиста был иранский клуб «Трактор». Бердыев дважды становился чемпионом России с «Рубином», а также привел «Ростов» к серебряным медалям, но он не работал в РПЛ с 2019 года.