Яровинский назвал вариант с назначением Гаранина лучшим для «Рубина»

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Бывший спортивный директор «Рубина» Олег Яровинский в интервью «СЭ» рассказал, что после ухода Леонида Слуцкого с поста главного тренера хотел назначить на его место Вадима Гаранина.
— Ты говорил о переговорах с Вадимом Гараниным. Все сорвалось, так как стало понятно, что вы уходите?
— Да, конечно. Когда ты приглашаешь тренера, то должен четко понимать, что ты с ним будешь нести ответственность за все происходящее. И будешь ему всячески помогать. Когда я понял, что не останусь в «Рубине», то и мои переговоры с Гараниным завершились. Но уверен: если бы остался, мы бы сотрудничали.
— Если смотреть на рынок свободных тренеров, то для «Рубина» это был чуть ли не лучший вариант.
— Да, я согласен. Но ты не можешь пригласить тренера, когда сам уходишь. Я считал, что на тот момент вариант с Гараниным был лучшим.
— Судя по тому, что ты хотел пригласить в «Рубин» Гаранина, вы видели дальнейшее развитие клуба и без Слуцкого?
— Конечно! Это часть футбольной работы: тренер может уйти, но нужно двигаться дальше. Мы планировали начать сотрудничество с новым тренером, ему было интересно поработать в Казани.
— В итоге тренером назначили Юрия Уткульбаева. Как ты его оценишь?
— Для того чтобы оценивать Юрия Анваровича как тренера, нужно с ним поработать на протяжении продолжительного периода. А я его как тренера не знаю, потому что мы с ним взаимодействовали только по академии.
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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
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