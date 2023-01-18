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Сегодня, 15:20

Яровинский рассказал о причинах ухода из «Рубина»

Владислав Зимагулов
Корреспондент отдела футбола
Леонид Слуцкий и Олег Яровинский.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
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Олег Яровинский, который вчера покинул пост спортивного директора «Рубина», в интервью «СЭ» рассказал о причинах ухода из клуба.

— Олег, клуб накануне объявил о твоем уходе. Это больше твое решение или нового руководства?

— Это было обоюдное решение. В «Рубин» пришла новая команда управленцев, мы с ними быстро обо всем договорились, завершили сотрудничество.

— Как тебе новые руководители клуба? Пока мы про них мало что знаем, а ты с ними контактировал при расторжении контракта.

— Мы коммуницировали очень мало. Для того чтобы кого-то оценивать, нужно с ним долго работать. Наше общение касалось моего ухода, и мы поняли друг друга за пять минут, мгновенно обо всем договорились. Расстались друзьями.

— У тебя был контракт до 2025 года. О чем вы договорились?

— Я согласился на двухмесячную компенсацию.

— Не думал потребовать неустойку?

— Нет, вообще не думал. Мы быстро поняли друг друга.

— Со стороны перемены в «Рубине» показались неожиданными и стремительными: ушел Рустем Сайманов, клуб быстро стал государственным, пришли новые руководители. А внутри клуба вы были к такому готовы?

— Нет, у меня не было никакой информации, поэтому все случилось достаточно неожиданно. Но в футболе такие вещи часто случаются внезапно. Не существует более правильного или неправильного времени для перемен.

И если уж говорить начистоту, то сейчас самый лучший период — есть длительные сборы, во время которых можно разобраться со всеми нюансами. Если что-то и менять кардинально, то зимние сборы — идеальное время. Я понимаю решение нового руководства и согласен с ним.

Хвича Кварацхелия и&nbsp;Олег Яровинский. «Иногда хочется, чтобы после ухода случилась катастрофа — в «Рубине» не тот случай». Интервью Яровинского

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

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Футбол
Первая лига
ФК Рубин (Казань)
Олег Яровинский
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