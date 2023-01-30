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ФНЛ

Сегодня, 22:14

Яровинский заявил, что Первая лига по накалу схожа с Чемпионшипом

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший спортивный директор «Рубина» Олег Яровинский высказал мнение о Первой лиге, куда «Рубин» вылетел по итогам сезона-2021/22.

«Я вообще считаю ФНЛ очень прикольной и интересной лигой. Это специфичное соревнование, но по духу оно состоит из борьбы и месива. По накалу наша Первая лига схожа с Чемпионшипом. Но по качеству уступает. В Чемпионшипе собрано много крутых футболистов — у нас в «Халле» было 11 игроков национальных сборных. Чемпионшип в Англии развивается параллельно с АПЛ, сравнивать его по уровню с ФНЛ — некорректно», — приводит слова Яровинского Sport24.

После 20 туров «рубин» занимает третье место в турнирной таблице Первой лиги, набрав 37 очков. Лидирует — «Балтика» (41 очко).

Источник: https://sport24.ru/news/football/2023-01-30-yarovinskiy-o-pervoy-lige-spetsifichnoye-sorevnovaniye-po-nakalu-skhozhe-s-chempionshipom
Футбол
Первая лига
ФК Балтика
ФК Рубин (Казань)
Олег Яровинский
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