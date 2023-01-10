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Сегодня, 16:43

Яровинский заявил, что пока не готов комментировать свое будущее в «Рубине»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Спортивный директор «Рубина» Олег Яровинский заявил, что пока не может комментировать информацию о своем будущем в казанском клубе.

«На сегодняшний день я работник «Рубина». Остальное пока не могу комментировать. Пока рано. Не готов», — приводит слова Яровинского Sport24.

Яровинский пришел в «Рубин» вместе со Слуцким в декабре 2019 года. В ноябре Слуцкий уволился из казанского клуба по собственному желанию.

После 20 туров «Рубин» занимает третье место в таблице Первой лиги, имея 37 очков в активе.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2023-01-10-yarovinskiy-vyskazalsya-o-svoyem-budushchem-v-rubine
Первая лига
ФК Рубин (Казань)
Олег Яровинский
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