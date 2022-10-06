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Сегодня, 17:04

Юрист назвал срок, который может грозить форварду «Балтики» за избиение девушки

Сергей Баюшкин
Выпускающий редактор

Юрист Александр Добровинский в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал публикации об избиении форвардом «Балтики» Гочей Гогричиани своей девушки Кристины Куддус.

По словам Добровинского, футболисту может грозить до 2 лет лишения свободы.

«Несколько лет назад я представлял одну даму, у которой увечья после побоев были аналогичные. И когда на суде я спросил: «Как вы могли так поступить, посмотрите на нее — хрупкая миниатюрная девушка, а вы крупный мужчина под 2 метра ростом?!» И он ответил совершенно чудовищно: довела. По собственному опыту знаю, что некоторые женщины действительно способны на многое, но сила мужчины как раз в том, чтобы встать и уйти, если дальше терпеть невозможно, но никак не применять силу, поскольку женщина априори слабее.
И это относится не только к женщинам, но и к животным, детям — ко всем, кто слабее и не сможет ответить равнозначно. Что же касается наказания, то здесь однозначно статья 116 УК РФ, которая может повлечь за собой до 2 лет лишения свободы. Такое, конечно, оставлять нельзя, потому что это зверство», — сказал «СЭ» Добровинский.

6 октября Кристина Куддус, бывшая девушка форварда «Балтики» Гочи Гогричиани, обвинила игрока в домашнем насилии. Клуб из Калининграда отстранил футболиста от тренировок на время выяснения обстоятельств.

Контракт Гогричиани с «Балтикой» рассчитан до конца июня 2025 года. В нынешнем сезоне он принял участие в 5 матчах команды и не отличился результативными действиями.

Футбол
ФК Балтика
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