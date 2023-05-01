Юрист Прокопец объяснил, может ли форвард «Велеса» Нтумба лишиться контракта

Спортивный юрист Михаил Прокопец объяснил, может ли нападающий «Ростова» Артем Нтумба, находящийся в аренде в «Велесе», потерять профессиональный контракт после травмы в матче Медиалиги.

«Я не знаю, как составлен контракт, но обычно в нем прописывается, что футболист не имеет права принимать участие в матчах за другие футбольные команды, - приводит «РБ Спорт» слова Прокопца. - Если без разрешения «Велеса» он сыграл в матче Медиалиги, то это нарушение контракта. Я бы на месте клуба не оплачивал ему операцию, лечение, восстановление, а также обратился бы в палату по разрешению споров РФС с требованием о компенсации заработной платы».

29 апреля Нтумба сыграл за 2DROTS в матче Медиалиги против FC BUS и получил серьезную травму. Ранее в тот же день московский «Велес» проводил игру Первой лиги против «Шинника», и Нтумба находился на скамейке запасных.

«Велес» может разорвать аренду? Разорвать аренду не могут, потому что футболист сейчас находится на больничном. В таком случае запрещено расторгать договор с работником. Арендный контракт закончится, скорее всего, раньше, чем футболист выйдет из больничного. «Велес» все это время должен платить заработную плату. Поэтому я на месте клуба обратился бы за компенсацией», - добавил Прокопец.