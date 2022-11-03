Юрист рассказал о ситуации с футбольным гражданством у игроков из Крыма

Спортивный юрист Сергей Шаронов назвал условия для выступления крымских футболистов в чемпионате России.

«Формально для проработки «дорожной карты» по включению крымских футбольных клубов сейчас необходимо понимать, как обстоят дела с футбольным гражданством их игроков. Ведь по регламенту во второй лиге не могут выступать легионеры. Многие футболисты Крыма после получения паспорта РФ с 2014 года самостоятельно или через российские клубы обращались в комитет по статусу РФС и признавали отсутствие статуса «легионера», то есть таким образом приобретается российское футбольное гражданство. Основанием для этого может послужить то, что сам футболист, имеющий паспорт гражданина РФ, а также кто-либо из его родителей или бабушек и дедушек родился на территории РФ. Если же такой опции у игрока нет, то регламент по применению устава ФИФА допускает еще одно основание — проживание в течение пяти лет в России», — приводит слова Шаронова Sport24.

По его словам, есть футболисты, которые не имеют спортивного гражданства, которым могут завести цифровой паспорт, если РФС решит не обращать внимания на отношение УЕФА и ФИФА к Крыму.

29 сентября Футбольная национальная лига (ФНЛ) создала рабочую группу по вопросу интеграции клубов из Крыма и Севастополя в чемпионат России.

Решением УЕФА крымские клубы выступают в чемпионате региона после вхождения Крыма в состав России. Европейская организация сохраняет запрет на участие крымских команд в турнирах под эгидой РФС.