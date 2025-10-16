Ковтун: «Отставка штаба связана с Соболевым? Я не знаю»

16 октября, 08:50
Бывший старший тренер «Торпедо» Юрий Ковтун в интервью «СЭ» ответил на вопрос об обстоятельствах отставки тренерского штаба клуба.
— Есть мнение, что перестройка связана с выходом из СИЗО совладельца клуба Леонида Соболева...
— Она в принципе уже началась. Но зачем мне лично в причинах копаться? Мы собрались делать качественную работу, исправлять ситуацию...
— И все же у вас есть ощущение, что происходящее связано с Соболевым?
— Я не знаю. Наверное, если он хочет руководить клубом, то воспользуется появившейся возможностью.
2 октября Мосгорсуд отпустил из СИЗО совладельца «Торпедо» Леонида Соболева.
