Ковтун: «Отставка штаба связана с Соболевым? Я не знаю»

Бывший старший тренер «Торпедо» Юрий Ковтун в интервью «СЭ» ответил на вопрос об обстоятельствах отставки тренерского штаба клуба.

— Есть мнение, что перестройка связана с выходом из СИЗО совладельца клуба Леонида Соболева...

— Она в принципе уже началась. Но зачем мне лично в причинах копаться? Мы собрались делать качественную работу, исправлять ситуацию...

— И все же у вас есть ощущение, что происходящее связано с Соболевым?

— Я не знаю. Наверное, если он хочет руководить клубом, то воспользуется появившейся возможностью.

2 октября Мосгорсуд отпустил из СИЗО совладельца «Торпедо» Леонида Соболева.