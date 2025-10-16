Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Лига PARI (ФНЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
Лига PARI (ФНЛ)

16 октября, 08:50

Ковтун: «Отставка штаба связана с Соболевым? Я не знаю»

Дмитрий Барулев
Корреспондент

Бывший старший тренер «Торпедо» Юрий Ковтун в интервью «СЭ» ответил на вопрос об обстоятельствах отставки тренерского штаба клуба.

— Есть мнение, что перестройка связана с выходом из СИЗО совладельца клуба Леонида Соболева...

— Она в принципе уже началась. Но зачем мне лично в причинах копаться? Мы собрались делать качественную работу, исправлять ситуацию...

— И все же у вас есть ощущение, что происходящее связано с Соболевым?

— Я не знаю. Наверное, если он хочет руководить клубом, то воспользуется появившейся возможностью.

2 октября Мосгорсуд отпустил из СИЗО совладельца «Торпедо» Леонида Соболева.

Бывший старший тренер &laquo;Торпедо&raquo; Юрий Ковтун.«Хотелось доработать хотя бы до Нового года. Но мы были готовы к потрясениям». Ковтун — о хаосе в «Торпедо»
2

  • SportVIPs14

    -Приветствуем!! Кому нужна помощь в ставках? Есть Источник по Сливным Матчам! 100% Инсайды! Связь с нами; Форум - foot.forumes.ru Почта - stav4ik@list.ru

    16.10.2025

  • Алексей Сыромолотов

    мафия вечна

    16.10.2025

    • Telegram Дзен Max
    Юрий Ковтун
    ФК Торпедо (Москва)
    Читайте также
    ФСБ РФ предотвратила теракт спецслужб Украины на Троекуровском кладбище
    Как магнитные бури влияют на человека. Ответы на главные вопросы
    Копылов и Родригес проведут бой на UFC 322 в Нью-Йорке 16 ноября
    Politico сообщила о требованиях ЕС к Украине по гарантии сохранности средств
    Вопрос Карпину: В чем сейчас смысл сборной России? И спортивный смысл вашей работы?
    Более 30 стран выступили против решения восстановить права российских паралимпийцев
    Популярное видео
    «Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «КАМАЗ» — «Волга»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «КАМАЗ» — «Волга»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Родина» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Родина» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Арсенал» — «Чайка»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Арсенал» — «Чайка»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Урал» — «Челябинск»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
    «Урал» — «Челябинск»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
    «Факел» — «Торпедо»: ФНЛ, 17-й тур, видеообзор матча
    «Факел» — «Торпедо»: ФНЛ, 17-й тур, видеообзор матча
    «Чайка» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 17-й тур, видеообзор матча
    «Чайка» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 17-й тур, видеообзор матча
    «Ротор» — «Арсенал»: ФНЛ, 17-й тур, видеообзор матча
    «Ротор» — «Арсенал»: ФНЛ, 17-й тур, видеообзор матча
    «Нефтехимик» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 17-й тур, видеообзор матча
    «Нефтехимик» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 17-й тур, видеообзор матча
    «Уфа» — «Енисей»: ФНЛ, 17-й тур, видеообзор матча
    «Уфа» — «Енисей»: ФНЛ, 17-й тур, видеообзор матча
    «Спартак» Кс — «Черноморец»: ФНЛ, 17-й тур, видеообзор матча
    «Спартак» Кс — «Черноморец»: ФНЛ, 17-й тур, видеообзор матча
    «Волга» — «Родина»: ФНЛ, 17-й тур, видеообзор матча
    «Волга» — «Родина»: ФНЛ, 17-й тур, видеообзор матча
    «Урал» — «Сокол»: ФНЛ, 17-й тур, видеообзор матча
    «Урал» — «Сокол»: ФНЛ, 17-й тур, видеообзор матча
    «Шинник» — «Челябинск»: ФНЛ, 17-й тур, видеообзор матча
    «Шинник» — «Челябинск»: ФНЛ, 17-й тур, видеообзор матча
    «Родина» — «Ротор»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
    «Родина» — «Ротор»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
    «СКА-Хабаровск» — «Факел»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
    «СКА-Хабаровск» — «Факел»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
    «Шинник» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
    «Шинник» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
    «Торпедо» — «Чайка»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
    «Торпедо» — «Чайка»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
    «Черноморец» — «Челябинск»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
    «Черноморец» — «Челябинск»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
    «Уфа» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
    «Уфа» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
    «Сокол» — «Волга»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
    «Сокол» — «Волга»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
    Популярные
    Сегодня
    Вчера
    Неделя