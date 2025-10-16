Видео
16 октября, 09:10

Ковтун — о результатах «Торпедо»: «Было бы сложно сразу сотворить чудо»

Дмитрий Барулев
Корреспондент

Бывший старший тренер «Торпедо» Юрий Ковтун в интервью «СЭ» ответил на вопрос о результатах команды.

— Вы сказали, что хотели остаться хотя бы до зимы. Как оцените свою работу?

— В такой ситуации было сложно сразу сотворить чудо. Но мы находили какой-то контакт с командой. Последний матч с «Арсеналом» это показал. Можно по-разному оценивать нашу работу, но мы сделали то, что смогли. Игра и понимание командой наших идей улучшались.

— Если бы остались, исправили бы ситуацию?

— Мы и хотели это сделать! Старались. Предугадать, конечно, невозможно. Но у нас была мотивация. По-другому и не может быть, когда приходишь в такой клуб.

— А руководство изначально вас настраивало на то, что сотрудничество долгосрочное и на вас надеются?

— Был заключен контракт на определенный срок. Задачи все понимали.

Бывший старший тренер &laquo;Торпедо&raquo; Юрий Ковтун.«Хотелось доработать хотя бы до Нового года. Но мы были готовы к потрясениям». Ковтун — о хаосе в «Торпедо»

15 октября «Торпедо» объявило об уходе Дмитрия Парфенова с поста главного тренера, который он занял 13 сентября. Его сменил Олег Кононов, возглавлявший команду до 15 августа.

«Торпедо» с 10 очками после 14 туров занимает последнее, 18-е место в таблице первой лиги.

1

    16.10.2025

    Юрий Ковтун
    ФК Торпедо (Москва)
