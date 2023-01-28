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Сегодня, 15:57

Уткульбаев утвержден на посту главного тренера «Рубина»

Виталий Косик
Корреспондент
Юрий Уткульбаев.
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Юрий Уткульбаев утвержден в должности главного тренера «Рубина», сообщает пресс-служба казанской команды.

Соглашение с тренером подписано до конца сезона-2022/23.

Ранее Уткульбаев работал в «Актобе» и «Нефтехимике».

После ухода Леонида Слуцкого был назначен исполняющим обязанности главного тренера «Рубина».

Казанская команда занимает 3-е место в турнирной таблице Первой лиги, набрав 37 очков за 20 матчей.

Источник: https://t.me/fcrk1958/10781

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Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Stavka.tv
  • Odds.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • vprognoze.ru
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Юрий Уткульбаев
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