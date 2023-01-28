Уткульбаев утвержден на посту главного тренера «Рубина»

Сегодня, 15:57
Юрий Уткульбаев утвержден в должности главного тренера «Рубина», сообщает пресс-служба казанской команды.
Соглашение с тренером подписано до конца сезона-2022/23.
Ранее Уткульбаев работал в «Актобе» и «Нефтехимике».
После ухода Леонида Слуцкого был назначен исполняющим обязанности главного тренера «Рубина».
Казанская команда занимает 3-е место в турнирной таблице Первой лиги, набрав 37 очков за 20 матчей.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из различных источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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Основные источники исследования