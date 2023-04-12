Уткульбаев: «Желаю «Рубину» успехов и выполнения задачи. Уверен, все получится»

Бывший главный тренер «Рубина» Юрий Уткульбаев обратился к болельщикам и команде после ухода со своего поста.

«Спасибо за предоставленную возможность поработать главным тренером нашего ведущего клуба республики. Спасибо нашим замечательным болельщикам за поддержку на каждом нашем матче, в том числе на выездных. Эта поддержка чувствовалась, и она нам очень помогала. Желаю «Рубину» успехов и выполнения задачи. Уверен, что все получится!» — приводит слова Уткульбаева пресс-служба «Рубина».

12 апреля «Рубин» объявил об уходе Уткульбаева с поста главного тренера. Специалист возглавлял команду с 15 ноября 2022 года. Новым главным тренером казанского клуба назначен Рашид Рахимов.

«Рубин» занимает второе место в турнирной таблице первой лиги, набрав 47 очков в 26 играх.