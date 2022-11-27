Новый тренер «Рубина»: «Готов работать в клубе на любой позиции»

Сегодня, 17:51
Исполняющий обязанности главного тренера «Рубина» Юрий Уткульбаев рассказал о своем будущем в клубе.
— Есть понимание, останусь ли я в клубе? Стояла задача — в ближашией два матча хорошо выступить. Теперь будет время поговорить с руководителями, выслушать их пожелания, чтобы послушали мои пожелание. Думаю, какое-то решение будет в ближайшее время. Я в «Рубине» готов работать на любой позиции. Это мой клуб. Я в 1997-м году выходил вместе с командой из второй лиги, начинал играть в академии «Рубина». Я с удовольствием буду работать в «Рубине».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования