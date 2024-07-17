Заместитель гендиректора «Сочи»: «Морено самый сильный специалист, с которым работал»

Заместитель генерального директора по развитию «Сочи» Андрей Орлов в рамках выступления на «Спортивной конференции ФНЛ 2024» прокомментировал работу главного тренера клуба Роберта Морено.

«У меня только положительные эмоции от его работы. Это самый сильный специалист, с которым мне приходилось сотрудничать по всем направлениям. Не увидел у него слабых мест. Мы будем поддерживать его до конца», — сказал Орлов.

Испанец возглавил команду в декабре 2023 года. По итогам сезона-2023/24 «Сочи» занял последнее место в РПЛ и вылетел в первую лигу. В первом туре ФНЛ команда Морено уступила в гостях «Уралу» (0:2).