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Сегодня, 15:45

Защитник «Акрона» Ходжаниязов заявил о желании играть в РПЛ

Алина Савинова
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Защитник «Акрона» Джамалдин Ходжаниязов заявил о желании играть в чемпионате России.

«Каждый уважающий себя спортсмен должен ставить перед собой высокие цели. Играть среди лучших — одна из таких», — цитирует Ходжаниязова Metaratings.ru.

Также он ответил на вопрос, какой был самый запоминающийся выезд в первой лиге.

«Самый первый. Как раз тогда из Азербайджана вернулся в Россию, подписал контракт с «Акроном», и мы поехали на игру с «Краснодаром». Дорога заняла 27 часов. Очень сложно было перестроиться, особенно на контрасте с Азербайджаном, где на все игры на автобусе за пару часов добираешься», — добавил футболист.

На данный момент «Акрон» занимает 13-е место в турнирной таблице первой лиги, набрав 36 очков за 29 туров.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/zashhitnik-akrona-hodzhaniyazov-est-tsel-igrat-v-rpl/
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ФК Акрон
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Ходжаниязов сообщил, что ему поступали предложения о смене спортивного гражданства