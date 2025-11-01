Дзиов — о возвращении после перелома голени: «Не ожидал, что будет настолько тяжело»

Защитник «Факела» Макс Дзиов рассказал об эмоциях от возвращений в строй после травмы.

В апреле 24-летний защитник получил перелом голени со смещением отломков. 31 октября он впервые после травмы принял участие в тренировке команды.

«Наверное, слукавлю, если скажу, что не было цели вернуться побыстрее. Рад вернуться в общую группу. Думаю, что физически никому не уступлю в данный момент. Но тактические тренировки с командой — это другое. Для этого нужно будет время. В скором времени и это наверстаем. До этого, слава богу, не получал никогда тяжелые травмы. Честно скажу, не ожидал, что настолько будет тяжело», — сказал Дзиов пресс-службе клуба.

Дзиов выступает за «Факел» с лета 2024 года. В прошедшем сезоне он провел 23 матча в воронежском клубе.