1 ноября, 15:26

Дзиов — о возвращении после перелома голени: «Не ожидал, что будет настолько тяжело»

Игнат Заздравин
Корреспондент

Защитник «Факела» Макс Дзиов рассказал об эмоциях от возвращений в строй после травмы.

В апреле 24-летний защитник получил перелом голени со смещением отломков. 31 октября он впервые после травмы принял участие в тренировке команды.

«Наверное, слукавлю, если скажу, что не было цели вернуться побыстрее. Рад вернуться в общую группу. Думаю, что физически никому не уступлю в данный момент. Но тактические тренировки с командой — это другое. Для этого нужно будет время. В скором времени и это наверстаем. До этого, слава богу, не получал никогда тяжелые травмы. Честно скажу, не ожидал, что настолько будет тяжело», — сказал Дзиов пресс-службе клуба.

Дзиов выступает за «Факел» с лета 2024 года. В прошедшем сезоне он провел 23 матча в воронежском клубе.

Источник: ФК «Факел»
3

  • Врн36

    Скорейшего возвращения на поле. Ждем

    01.11.2025

  • rustov

    Крепкого здоровья Максу! Все будет хорошо!

    01.11.2025

    • Telegram Дзен Max
    Футбол
    ФК Факел (Воронеж)
