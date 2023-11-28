Защитник «Химок» Терехов: «Хотелось быть на первом месте»

Защитник «Химок» Сергей Терехов подвел итоги первой части сезона в Мелбет-Первой лиге.

«Хотелось быть на первом месте. С другой стороны, долгая беспроигрышная серия идет, поэтому оцениваю позитивно. «Алания» не конкурент? Тяжело сказать — на верхние строчки претендуют 5-6 команд, все плюс-минус равны. «Алания» сильная команда, ставит задачу выхода в РПЛ, поэтому нам было стратегически важно обыграть соперника на выезде, — сказал Терехов «РБ Спорт».

После 20 матчей «Химки» занимают вторую строчку в турнирной таблице ФНЛ, набрав 36 очков. Лидирует махачкалинское «Динамо» (37 очков).