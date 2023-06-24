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Сегодня, 14:26

Защитник «Краснодара» Бородин продолжит карьеру в «Торпедо»

Алина Савинова
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Защитник «Краснодара» Сергей Бородин перейдет в «Торпедо», сообщает Metaratings.ru.

Отмечается, что футболист уже присоединился к московской команде. На данный момент стороны улаживают последние детали перехода. По информации источника, это будет полноценный трансфер, а не аренда.

Во второй части прошедшего сезона Бородин играл за «Бейтар» из Иерусалима на правах аренды. В составе израильского клуба 24-летний защитник провел 17 матчей, в которых сделал 2 голевые передачи.

По итогам сезона-2022/23 автозаводцы заняли последнее место в РПЛ и вылетели в ФНЛ.

Источник: https://metaratings.ru/news/zashitnik-krasnodara-borodin-prisoedinilsya-k-torpedo-261140/
Футбол
ФК Краснодар
ФК Торпедо (Москва)
Сергей Бородин
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