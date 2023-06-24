Защитник «Краснодара» Бородин продолжит карьеру в «Торпедо»

Защитник «Краснодара» Сергей Бородин перейдет в «Торпедо», сообщает Metaratings.ru.

Отмечается, что футболист уже присоединился к московской команде. На данный момент стороны улаживают последние детали перехода. По информации источника, это будет полноценный трансфер, а не аренда.

Во второй части прошедшего сезона Бородин играл за «Бейтар» из Иерусалима на правах аренды. В составе израильского клуба 24-летний защитник провел 17 матчей, в которых сделал 2 голевые передачи.

По итогам сезона-2022/23 автозаводцы заняли последнее место в РПЛ и вылетели в ФНЛ.