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Мелбет-Первая Лига

Сегодня, 09:00

Защитник «Кубани» Фаттахов: «Рады, что смогли доставить позитивные эмоции болельщикам»

Артем Бухаев
Корреспондент
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Защитник «Кубани» Ленар Фаттахов прокомментировал «СЭ» победу над «Ленинградцем» (1:0) в матче 17-го тура Мелбет-Первой лиги.

«Значение этой победы трудно переоценить, — сказал Фаттахов «СЭ». — Впрочем, у нас сейчас каждая игра такая. Все наши матчи в этом смысле похожи, отступать некуда, нужно двигаться только вперед. Очень рады, что смогли доставить позитивные эмоции болельщикам. Знаем, что многие переживают за нас, желают удачи, всегда есть поддержка даже во время гостевых игр. Какие задачи стояли, когда выходил на замену? Мы вели со счетом 1:0, оставалось играть около получаса. Понятно, что самое главное было не пропустить, сыграть дисциплинированно и ответственно, помочь довести дело до победы. Не скажу, что у соперника было много моментов, оборонялись мы достаточно организованно. Понятно, что было определенное давление на наши ворота, но все справились. На самом деле очень важно, что сыграли на ноль. Это всегда радует».

Также Фаттахов поделился ожиданиями от матча с «Тюменью».

«Пока никаких ожиданий нет. Будем работать, готовиться, разберем соперника. Не стал бы акцентировать внимание на том, что они лидеры. Да, находятся в верхней части таблицы, но чемпионат достаточно ровный. Не так давно мы играли с ними дома, сыграли 1:1. Нужно спокойно подготовиться, показать свои лучшие качества и тогда все будет хорошо», — добавил Фаттахов.

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