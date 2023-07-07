Защитник «Пари НН» Александров: «Матч в Нижнем с «Родиной» был просто ужасный, очень стыдно»

Защитник «Пари НН» Виктор Александров прокомментировал поражение «Родине» (0:2) в ответном стыковом матче за право выступать в Российской премьер-лиге.

— Даже не анализировал, сразу забыл. Никто точно не думал, что после разгрома в Москве все решено. Матч в Нижнем был просто ужасный. Очень стыдно, что мы в таком участвовали. Мы все друг другу выговаривали. В перерыве Нигматуллин максимально спокойно себя вел. Всех заткнул: «Так нельзя! Надо доиграть спокойно, уверенно, ни о чем не думать. Второй тайм есть, надо исправляться», — приводит слова Александрова Sport24.

В стыковых матчах за право выхода в РПЛ «Пари НН» по сумме двух матчей обыграл «Родину» (3:2). В следующем сезоне московская команда продолжит выступление в первой лиге, а нижегородский клуб сохранил прописку в РПЛ.