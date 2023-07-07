Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
ФНЛ

Сегодня, 22:08

Защитник «Пари НН» Александров: «Матч в Нижнем с «Родиной» был просто ужасный, очень стыдно»

Галина Глазко
Telegram Дзен

Защитник «Пари НН» Виктор Александров прокомментировал поражение «Родине» (0:2) в ответном стыковом матче за право выступать в Российской премьер-лиге.

— Даже не анализировал, сразу забыл. Никто точно не думал, что после разгрома в Москве все решено. Матч в Нижнем был просто ужасный. Очень стыдно, что мы в таком участвовали. Мы все друг другу выговаривали. В перерыве Нигматуллин максимально спокойно себя вел. Всех заткнул: «Так нельзя! Надо доиграть спокойно, уверенно, ни о чем не думать. Второй тайм есть, надо исправляться», — приводит слова Александрова Sport24.

В стыковых матчах за право выхода в РПЛ «Пари НН» по сумме двух матчей обыграл «Родину» (3:2). В следующем сезоне московская команда продолжит выступление в первой лиге, а нижегородский клуб сохранил прописку в РПЛ.

Источник: https://sport24.ru/football/news-2023-07-07-stydno-chto-v-takom-uchastvovali-uzhasnyy-match-vratar-vsekh-zatknul-tak-nelzya-zashchitnik-pari-nn-o-stykakh
Виктор Александров
ФК Нижний Новгород
0
Читайте также
Крупная международная организация призвала МОК допустить россиян до Игр-2024
МОК заходит в киберспорт, но над ним только смеются. Почему попытки выглядят нелепо?
Прокуратура Подмосковья начала проверку компании Mars на финансирование ВСУ
В Москве обновлен суточный рекорд высокой минимальной температуры
Киркоров опубликовал первое фото после смены имиджа
Как Россия стала ключевым игроком мирового сельхоз рынка: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Виталий Дьяков: уход из «Спартака-2» / Пилипчук / деньги на жизнь / религия
Болельщики «Торпедо» попрощались с домашним стадионом
Игнашевич - о подготовке "Торпедо" к сезону
Игнашевич не опасается провокаций болельщиков "Торпедо"
Зачем лидер ФНЛ сменил тренера
Первый матч на "Балтике". Реакция Тихонова
"Мисс ФНЛ"-2017. Как это было
"Динамо" - "Тамбов": разгром Талалаева
"Динамо М" - "Сибирь". Лучшие моменты
"Тюмень" - "Кубань". Лучшие моменты
"Волгарь" - "Спартак-2". Лучшие моменты
"Динамо" - "СКА-Хабаровск". Лучшие моменты
"Динамо М" - "Тосно". Лучшие моменты
"Динамо М" - "Спартак-2". Лучшие моменты
"Химки" - "Сибирь". Лучшие моменты
"Динамо" - "Балтика". Лучшие моменты
"Волгарь" - "Шинник". Лучшие моменты
"Динамо" - "Нефтехимик". Лучшие моменты
Кокорина на матчах "Зенита-2" встречают с шампанским
"Динамо" - "Тюмень". Лучшие моменты
"Волгарь" - "Факел". Лучшие моменты
"Арсенал" - "Факел". Лучшие моменты
"Волгарь" - "Волга". Лучшие моменты
"Сибирь" - "Газовик Ор". Лучшие моменты
"Волгарь" - "СКА-Энергия". Лучшие моменты
"Томь" - "Сибирь". Лучшие моменты
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Президент ФНЛ Измайлов: «Буду только за, если медийные клубы ворвутся в лигу»