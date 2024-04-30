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Защитник «Родины» Ориньо: «Отец говорил, что Россия – это хорошая страна»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Защитник «Родины» Ориньо рассказал о разговорах с отцом, который ранее работал в России.

«Когда я был маленький, никогда не спрашивал отца по поводу России, потому что даже не мечтал, что окажусь здесь, буду играть в российском чемпионате. Однако как только появился вариант с Белоруссией, отец рассказал о жизни в России, о том, как здесь все устроено

Конечно, с тех пор очень многое поменялось. Он понимает, что сейчас все по-другому. Но отец был спокоен, он сказал, что это хорошая страна, что я смогу здесь хорошо жить, продолжать карьеру», — приводит слова Ориньо Metaratings.

28-летний бразилец выступает за «Родину» с января этого года. Ранее он играл за минское «Динамо». В текущем сезоне Ориньо провел 10 матчей за московский клуб, отличившись одной голевой передачей.

Источник: Metaratings
Футбол
ФК Родина
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