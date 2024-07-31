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Мелбет-Первая Лига

Сегодня, 16:53

Защитник «Родины» Сокол считает, что в первой лиге нет легких матчей

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Защитник «Родины» Артем Сокол ответил на вопрос об уровне российской первой лиги в сезоне-2024/25.

«У многих команд приличный состав. Например, «СКА-Хабаровск». Про «Балтику» я вообще молчу — серьезные игроки в клубе. С «Аланией» играли, вроде они должны быть подразобранными после прошлого сезона, но было тяжело.

Много хороших организаций. Ни в одном матче легко не было и не будет. В прошлом сезоне, наверное, два матча таких было: против «Волгаря» и «Черноморца». Каждый матч в Первой лиге — битва!», — цитирует Сокола Legalbet.

После 3 туров в турнирной таблице первой лиги лидирует тульский «Арсенал» с 9 набранными очками, на 2-й строчке с 7 баллами находится «Чайка». За ней располагаются московское «Торпедо», «Сокол» и «Родина», также набравшие по 7 очков.

27-летний Сокол перешел в московский клуб перед началаом текущего сезона. Игрок принял участие в 3 матчах первой лиги, не отметившись результативными действиями.

Источник: Legalbet
Артем Сокол
Первая лига
ФК Родина
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