Самошников: «Почему от «Рубина» должны быть какие-то ожидания?»

Защитник «Рубина» Илья Самошников после поражения от «Арсенала» (1:2) в матче 12-го тура первой лиге рассказал о ситуации в команде.

— В связи с происходящим в стране и мире удается сфокусироваться на футболе?

— Мы же занимаемся футболом, а не тем, что происходит в стране. С командой это никак не связано.

— Фанаты скандировали матерные кричалки о команде и просили уволить Слуцкого. Как к этому относитесь?

— Честно сказать? Негативно отношусь. Фанаты должны поддерживать команду даже в сложных ситуациях. А когда у нас сложный период и мы слышим эти выкрики неподобающие в нашу сторону и тренера — негативно отношусь к этому. Я не желаю общаться с такими людьми.

— У болельщиков и экспертов были ожидания, что «Рубин» катком пройдет по соперникам в первой лиге и будет доминировать. У вас какие были ожидания? Ожидали, что будет так трудно?

— Под этот вопрос об ожиданиях вспоминается фраза одного человека, но я не буду ее произносить. Почему должны быть какие-то ожидания? Почему кто-то должен что-то ожидать от нас? Мы живем сегодняшним днем, а не тем, что я через два года получу Золотой мяч. У нас никто ничего не ожидал, все настраивались на каждую игру. Мы живем каждый день и настраиваемся на каждую игру.

«Рубин» потерпел второе поражение подряд и откатился на шестое место (19 очков). «Арсенал» занимает третью строчку (22 очка).