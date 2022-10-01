Защитник «Рубина» Самошников ответил на вопрос о срыве трансфера в «Динамо»

1 октября, 19:09
Защитник «Рубина» Илья Самошников рассказал о сорванном переходе в «Динамо» в летнее трансферное окно.
— Как ты отреагировал на то, что твой переход в «Динамо» сорвался и были слухи о твоей травме?
— Я же играю в каждой игре, о какой травме может идти речь? На меня эта ситуация никак не влияла. Я не читал ни новости, ни комментарии об этом. Мне это было неинтересно.
29 августа стало известно, что клубы не смогли договориться о переходе игрока. По разным данным, 24-летний российский футболист не перешел в московский клуб из-за проваленного медосмотра.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования