Защитник «Рубина» Самошников ответил на вопрос о срыве трансфера в «Динамо»

Защитник «Рубина» Илья Самошников рассказал о сорванном переходе в «Динамо» в летнее трансферное окно.

— Как ты отреагировал на то, что твой переход в «Динамо» сорвался и были слухи о твоей травме?

— Я же играю в каждой игре, о какой травме может идти речь? На меня эта ситуация никак не влияла. Я не читал ни новости, ни комментарии об этом. Мне это было неинтересно.

29 августа стало известно, что клубы не смогли договориться о переходе игрока. По разным данным, 24-летний российский футболист не перешел в московский клуб из-за проваленного медосмотра.