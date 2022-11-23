Защитник сборной Туниса Тальби рассказал, как летом ушел из «Рубина» в «Лорьян»

Бывший защитник «Рубина» Монтассар Тальби в интервью «СЭ» ответил на вопрос, мог ли он остаться в казанской команде после вылета в первую лигу.

— В тот момент я на самом деле хотел уйти, поскольку знал: впереди — Катар, важные матчи в составе сборной, — сказал Тальби. — Поэтому мне важно было остаться в высшем дивизионе хорошей лиги. В «Рубине» меня тоже поддержали — ведь весной я остался, чтобы помочь клубу. Мне ответили взаимностью после окончания сезона. Поэтому хочу поблагодарить казанцев.

Я счастлив. Сейчас выступаю в сильном чемпионате, хорошей команде. Очень сильно ждал этот ЧМ, первый в моей жизни. Это моя детская мечта. Я подошел к турниру почти в лучшей форме. Спасибо, «Рубин»! Больше всего желаю, чтобы он вернулся в РПЛ. Никогда не забуду всего, что люди, которые там работают, тренируют, играют, сделали для меня. Они классные!

Летом 24-летний игрок сборной Туниса перешел в «Лорьян». Согласно Transfermarkt, клуб лиги 1 купил его у казанцев за полтора миллиона евро.

Во вторник, 22 ноября, защитник провел на поле весь матч ЧМ-2022 с Данией (0:0).