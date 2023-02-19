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Сегодня, 10:30

«Как только приехала полиция, украинцы дружно ушли». Защитник «Шинника» вспомнил, чем закончилась драка с футболистами «Миная»

Защитник «Шинника» рассказал, чем закончилась драка с футболистами украинского «Миная»
Вячеслав Короткин
Заместитель главного редактора
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Защитник «Шинника» Даниил Петрунин в интервью «СЭ» рассказал, как удалось утихомирить игроков украинского клуба «Минай», которые 13 февраля устроили массовую драку в турецком отеле Royal Seginus.

— Когда началась драка, пошли удары, нас разнимало человека четыре: полицейские и администрация отеля. На подмогу вызвали еще несколько нарядов полиции, прибыло где-то десять сотрудников с наручниками, сказали: «Давайте заканчивайте». И украинцы все дружно встали и ушли.

— То есть вначале телефоны наготове держали, а как только запахло жареным, сразу же «ударили по тапкам»?

— Да, они тут же убежали, и все. А нас разослали по разным этажам и полицию на них поставили.

Полное интервью Даниила Петрунина «СЭ» здесь

ФК Шинник
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