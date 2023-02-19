Защитник «Шинника» рассказал, как начиналась драка с футболистами украинского «Миная»

Защитник «Шинника» Даниил Петрунин в интервью «СЭ» объяснил, как вспыхнул инцидент, в результате которого ярославцы 13 февраля подрались с игроками украинского клуба «Минай» в турецком отеле Royal Seginus.

— Что происходило в день конфликта? Может быть, заранее возникали какие-то подозрения? — вопросы Петрунину.

— Нет. Заехали в отель, народу там в принципе вообще не было. Всем выдали ключи от номеров, команда пошла по комнатам вещи занести. А ближе к вечеру мы с ребятами собрались в лобби — выпить кофе, пообщаться. Сидим-сидим, вдруг слышим возгласы: «Слава России!» Выкрикивал человек не славянской внешности.

— Это не представитель «Шинника», обычный постоялец?

— Да. Потом он ушел, а как выяснилось позже, после этого его в туалете избили футболисты «Миная».

— То есть все началось не с того, что кто-то из вашей команды зашел в уборную и там на него напали?

— Да. Тому мужчине досталось уже потом, после нашего конфликта с украинцами. Мы узнали об этом после инцидента.

Полное интервью Даниила Петрунина «СЭ» здесь