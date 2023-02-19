Защитник «Шинника» уверен: Вадим Евсеев заступился бы за команду в драке с украинским «Минаем»

Защитник «Шинника» Даниил Петрунин в интервью «СЭ» рассказал о реакции главного тренера ярославцев Вадима Евсеева на драку с игроками украинского клуба «Минай», которая произошла 13 февраля в турецком отеле Royal Seginus.

— Неоднократно видел в соцсетях высказывание, ставшее мемом: «Минаю» сильно повезло, что Вадим Валентинович Евсеев уже спал, а иначе не поздоровилось бы. Как думаете, главный тренер помог бы футболистам? — вопрос Петрунину.

— Мне кажется, да — потому что он всегда и везде за команду. У меня такое впечатление, там уже стало неважно, главный тренер или второй, — все, наверное, пошли бы. В обиду у нас никто никого не даст. У нас — отличный коллектив, в котором своих не бросают.

— А когда Евсеев постфактум узнал о конфликте, какой стала реакция?

— Это на следующий день произошло. Мы спустились в лобби, там находился Вадим Валентинович — обсуждал случившееся с представителями нашей команды, подозвал меня. Главный тренер попросил вкратце описать всю ситуацию — я рассказал, и он меня отпустил. Потом нас не собирал специально и ничего особо не говорил. Может, еще собрание будет.

Полное интервью Даниила Петрунина «СЭ» здесь