Защитник «Торпедо» Байтуков рассказал, что ждет вызова в сборную Казахстана

Защитник московского «Торпедо» Руслан Байтуков рассказал, что был бы рад вызову в сборную Казахстана и работе со Станиславом Черчесовым.

«В «Торпедо» все отлично, обживаюсь. Что думаю о Станиславе Черчесове как главном тренере сборной Казахстана? Лично с ним не знаком. По результатам — отличный тренер. Хотел бы поиграть в казахстанской сборной под его руководством? Ну, если бы мне пришел вызов — конечно, я был бы рад», — цитирует футболиста Legalbet.

27-летний Байтуков, который родился в казахстанском городе Рудный и имеет гражданство РФ, выступает за «автозаводцев» с 2024 года.