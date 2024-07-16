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Сегодня, 17:31

Защитник «Торпедо» Байтуков рассказал, что ждет вызова в сборную Казахстана

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Защитник московского «Торпедо» Руслан Байтуков рассказал, что был бы рад вызову в сборную Казахстана и работе со Станиславом Черчесовым.

«В «Торпедо» все отлично, обживаюсь. Что думаю о Станиславе Черчесове как главном тренере сборной Казахстана? Лично с ним не знаком. По результатам — отличный тренер. Хотел бы поиграть в казахстанской сборной под его руководством? Ну, если бы мне пришел вызов — конечно, я был бы рад», — цитирует футболиста Legalbet.

27-летний Байтуков, который родился в казахстанском городе Рудный и имеет гражданство РФ, выступает за «автозаводцев» с 2024 года.

Источник: Legalbet.kz
Станислав Черчесов
Первая лига
Сборная Казахстана по футболу
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