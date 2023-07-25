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Сегодня, 10:19

Защитник «Торпедо» Самсонов доволен победой команды над «Химками»

Виктория Кравченко
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Защитник «Торпедо» Артем Самсонов рассказал, что думает о победе команды над «Химками» (2:1) во втором туре Первой лиги.

— Не знаю, как для кого, но для меня победа очень важна.

— Клотет на пресс-конференции говорил, что у вас молодая команда, хотя многим футболистам 23, 25 лет, вам уже 34 года.

— Шляков, я и Лебеденко из таких возрастных футболистов. Остальным ребятам приблизительно в среднем где-то 24 года.

— Но цель — РПЛ?

— Конечно. У нас такая задача стоит. Мы должны ее как-то выполнять., — цитирует Самсонова «РБ Спорт».

«Автозаводцы» одержали вторую победу подряд в ФНЛ.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/artem-samsonov-tsel-vy-jti-v-rpl-u-nas-takaya-zadacha-stoit-dolzhny-ee-kak-to-vy-polnyat/
Артем Самсонов
ФК Торпедо (Москва)
0
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