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4 сентября, 16:06

Защитник «Торпедо» Темников может перейти в «Рубин»

Анна Горшкова
Корреспондент

«Рубин» рассматривает вариант с подписанием защитника «Торпедо» Ивана Темникова.

По информации Metaratings.ru, 33-летний игрок может оказаться в казанском клубе только при условии, что «Рубин» определится с судьбой Сильвие Бегича. В клубе ожидают, что легионер приостановит свой контракт, тогда на его место смогут подписать Темникова.

Не так давно «Торпедо» отправило группу футболистов во вторую команду. В числе отстраненных был и Темников. Интерес к игроку проявляет также «Уфа».

В текущем сезоне РПЛ защитник сыграл за «Торпедо» 4 матча и не отметился результативными действиями. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2023 года.

Источник: https://metaratings.ru/news/zashchitnik-torpedo-temnikov-mozhet-pereyti-v-rubin-1352755/
Иван Темников
Футбол
РПЛ
ФК Рубин (Казань)
ФК Торпедо (Москва)
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