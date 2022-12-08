Заур Тедеев: «Надо признать, что тренерский штаб Гогниева провел хорошую работу в «Алании»

Главный тренер «Алании» Заур Тедеев рассказал о работе в клубе после Спартака Гониева.

«Надо признать и сказать честно, что прежний тренерский штаб провел хорошую работу. Конечно, всегда есть нюансы. В любой работе, когда что-то меняется, происходят какие-то внутренние изменения. Надеюсь, что они были позитивными. Мы ведем очень большую работу над стандартными положениями и находимся в том ракурсе и процентном соотношении, в котором находится современный футбол: порядка 30 процентов голов забиваются со стандартов. Мы примерно столько и забили. Поэтому, считаю, все идет так, как надо», — цитирует эксперта «РБ Спорт».

Тедеев работает с «Аланией» с 2022 года. До него главным тренером клуба был Гогниев, который на данный момент работает в «Химках». Красно-желтые занимают второе место в турнирной таблице первой лиги, набрав 38 очков за 20 игр.