Заурбек Тедеев стал новым главным тренером «Акрона»

«Акрон» в своем Telegram-канале объявил о назначении на пост главного тренера Заурбека Тедеева. Новый тренерский штаб команды представят в ближайшее время.

«Мы рассматривали несколько кандидатур. Заурбек Эдуардович был одним из первых тренеров, с которым мы обсудили сотрудничество. Нам важна преемственность стиля игры команды. Немаловажным фактором стал солидный управленческий опыт тренера в детском футболе и его умение работать над развитием молодых игроков. Наш клуб обладает необходимой ресурсной базой для решения задачи выхода в РПЛ и будет стремиться к ее выполнению весной», — отметил генеральный директор клуба Алексей Власов.

Ранее Тедеев 42-летний специалист работал в «Алании», «Ростове» и «Атырау». В марте 2023 года он покинул владикавказский клуб.

27 ноября «Акрон» объявил об увольнении Евгения Калешина с поста главного тренера из-за разногласий в пути развития. Он возглавлял команду с сентября 2022 года.

«Акрон» после 20 туров занимает 3-е место в Первой лиге, набрав 35 очков.