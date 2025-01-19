«Зенит» подпишет Луиса Энрике из «Ботафого» за 35 миллионов евро

Форвард «Ботафого» Луис Энрике может подписать контракт с «Зенитом», сообщает журналист Фабрицио Романо.

По сведениям источника, петербуржцы договорились с бразильским клубом о переходе 24-летнего футболиста за 35 миллионов евро, что станет рекордной продажей для «Ботафого». Ранее клуб отклонил предложение «Фиорентины» в 20 миллионов евро.

Луис Энрике в январе 2024 года перешел в «Ботафого» из «Бетиса». В минувшем сезоне бразилец провел 76 матчей, в которых забил 13 голов и сделал 9 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 22 миллиона евро.