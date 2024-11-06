Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Мелбет-Первая Лига. Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
Мелбет-Первая Лига

Сегодня, 15:08

«Зенит» пожелал Шатову удачи на посту исполняющего обязанности тренера «Урала»

Игнат Заздравин
Корреспондент
Telegram Дзен

«Зенит» пожелал бывшему полузащитнику команды Олегу Шатову удачи на посту исполняющего обязанности главного тренера «Урала».

«Желаем удачи в новом статусе, Олег Александрович!» — говорится в сообщении пресс-службы сине-бело-голубых.

«Урал» 6 ноября объявил об отставке Евгения Аверьянова с поста главного тренера команды. Шатов, который ранее входил в его тренерский штаб, будет исполнять обязанности главного тренера.

После 17 туров «Урал» с 27 очками занимает пятое место в турнирной таблице Мелбет-Первой лиги.

Источник: ФК «Зенит»
Олег Шатов
Футбол
Первая лига
ФК Зенит
ФК Урал

Olimpbet awards

Кубок года по футболу
Читайте также
AP сообщило о лидерстве Трампа более чем в два раза в голосовании выборщиков
Оформление налогового вычета на «Госуслугах» может появиться в 2025 году
Глава СПЧ Фадеев назвал политическим выбор одежды женщинами в России
Красно-белый опрос «СЭ». Легенды «Спартака» выбрали лучших из лучших
Бойцы группировки войск «Запад» из ТОС-2 «Тосочка» уничтожили позиции ВСУ
Журналист опубликовал результаты медицинского обследования интерсекс-боксерши Хелиф
Сегодня
Вчера
Неделя