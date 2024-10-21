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Сегодня, 18:37

Зинин заявил, что у «Родины» есть все ресурсы для борьбы за выход в РПЛ

Алина Савинова
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Спортивный директор «Родины» Алексей Зинин поделился мнением об уровне конкурентоспособности клуба в борьбе за выход в РПЛ.

«Можно ли с нашим составом решать серьезные задачи? Конечно, можно. Есть ли команды, которые вкладывают куда большие финансы, имеют большие ресурсы и ставят более амбициозные задачи? Тоже да. Поэтому скажу так: у нас есть все ресурсы, чтобы быть в борьбе за выход в РПЛ», — цитирует Зинина Metaratings.ru.

За 15 туров «Родина» набрала 19 очков и занимает десятое место в турнирной таблице первой лиги. Отставание команды от лидирующей «Балтики» составляет восемь очков, а от зоны стыковых матчей за право выхода в РПЛ — семь.

Источник: Metaratings.ru.
Футбол
РПЛ
ФК Родина
Алексей Зинин

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