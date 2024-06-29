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Сегодня, 17:08

Вячеслав Зинков: «Не замечал, что Черышев особо сильно набожен»

Виктория Кравченко
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Полузащитник «Шинника» Вячеслав Зинков поделился мнением о случае с иконой в руках главного тренера Дмитрия Черышева в игре ФНЛ.

— Был большой резонанс, когда главный тренер «Шинника» Дмитрий Черышев провел концовку матча с «Акроном» с иконой в руках. Как вы это восприняли?

— С поля сложно заметить такие детали, поскольку ты весь погружен в игру. У каждого свои элементы, чтобы удача была на нашей стороне.

— Черышев действительно так сильно набожен? Может, это еще где-то проявлялось?

— Я такого не замечал. Думаю, что это сугубо интимная тема и личное дело каждого человека, с чем он сидит на скамейке, — цитирует Зинкова «РБ Спорт».

Главный тренер «Шинника» Черышев провел весь матч 24-го тура РПЛ с «Акроном» с иконой в руках.
Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/vyacheslav-zinkov-ne-zamechal-chto-chery-shev-osobo-sil-no-nabozhen/
Денис Черышев
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