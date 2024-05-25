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Мелбет-Первая Лига

Сегодня, 16:19

Зотов покинул пост генерального директора тульского «Арсенала»

Алина Савинова
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Тульский «Арсенал» сообщил об уходе Александра Зотова с поста генерального директора клуба.

Данное решение было объявлено перед игрой 30-го тура Мелбет-Первой лиги с «Шинником» (0:1). Зотов занимал должность гендиректора «Арсенала» с сентября 2023 года.

«Александр Зотов завершил работу в должности генерального директора ПФК «Арсенал». Клуб выражает благодарность Александру Александровичу за совместную работу и желает дальнейших профессиональных успехов», — говорится в заявлении клуба.

По итогам сезона-2023//24 тульская команда заняла четвертое место в турнирной таблице первой лиги и примет участие в стыковых матчах клубов ФНЛ и РПЛ. 23 мая туляки после апелляции получили лицензию РФС-1 для участия в сезоне РПЛ-2024/25.

Футбол
Первая лига
ФК Арсенал (Тула)
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