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Мелбет-Первая Лига

Сегодня, 13:16

Зырянов — об увольнении из «Черноморца»: «Я не удивлен, что так произошло»

Дарья Алексеева
Корреспондент
Константин Зырянов.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Экс-тренер «Черноморца» Константин Зырянов рассказал «СЭ» о деталях увольнения из клуба.

В среду, 15 ноября, клуб из Новороссийска объявил об отставке специалиста.

«Руководители клуба приняли такое решение, потому что были не удовлетворены результатами. Это наша работа. И приглашение, и увольнение — этап работы. Я не удивлен, что так произошло. Пока ничего не планирую. Еще день проведу в Новороссийске. Закрываю здесь все дела и буду дальше думать», — сказал Зырянов «СЭ».

Ранее «СЭ» сообщил, что новым главным тренером «Черноморца» станет Вадим Гаранин.

46-летний Зырянов был назначен главным тренером новороссийского клуба в октябре 2022 года. В текущем сезоне Мелбет-Первой лиги «Черноморец» занимает 15-е место, набрав 18 очков в 18 турах. У команды 3 победы, 6 поражений и 9 ничейных результатов.

Константин Зырянов
Футбол
Первая лига
ФК Черноморец (Новороссийск)
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Новым главным тренером «Черноморца» станет Вадим Гаранин