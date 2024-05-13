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Мелбет-Первая Лига

Сегодня, 08:30

«Состав «Химок» не для РПЛ? Ивич бы с вами поспорил». Талалаев снова на вершине ФНЛ

Щербаченко подвел итоги 32-го тура ФНЛ
Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
«Химки» обыграли «Ленинградец» и вышли на первое место в турнирной таблице.
Фото ФК «Химки»
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Яркие матчи 32-го тура первой лиги «СЭ» обсудил с бывшим тренером «Балтики», «Ротора» и «Мордовии» Федором Щербаченко.

Никита Андреевич Глушков! «Акрон» победил «Динамо»

В центральном матче тура «Акрон» принимал махачкалинское «Динамо». Главный тренер хозяев Заур Тедеев на этот раз решил сыграть в одного центрального нападающего, оставив в запасе Понсе и сделав ставку на Эльдарушева. В заявку гостей по медицинским показаниям не попал атакующий полузащитник Магомедов, забивший три гола в двух последних играх.

Редко такое бывает, когда в составах обеих команд выходят тезки — Никиты Глушковы. Тольяттинский открыл счет на 23-й минуте, воспользовавшись рикошетом. «Динамо» не пропускало 669 минут! Любой серии когда-то приходит конец.

Поразительно, но почти тут же махачкалинский Глушков мог восстановить статус-кво, однако не переиграл Волкова.

Россия. Мелбет-Первая Лига. 32-й тур
12 мая, 17:00. Кристалл (Жигулевск)
Акрон
3:1
Динамо

И все-таки сине-белые не ушли на перерыв в роли догоняющих. Кагермазов, опередив Савичева, замкнул прострел Касинтуры. Это уже девятая голевая передача ангольца в сезоне.

В начале второго тайма вновь свое веское слово сказал акроновский Глушков. Да даже не слово, а целое предложение! Получив мяч на входе в штрафную, атакующий хавбек «качнул» соперника и с правой ноги зарядил в дальнюю «девятку»!

«Маг и волшебник! Никита Андреевич Глушков! Гол на века!» — воскликнул комментатор встречи.

Никите Андреевичу и этого показалось мало. На 63-й минуте «Акрон» сделал весомую заявку на победу. Савичев вбросил мяч из аута, вышедший на замену Понсе головой скинул Глушкову, и 29-летний полузащитник, опередив оппонента, неотразимо жахнул под перекладину! 3:1.

Удаление Анджелковича «Динамо» не помогло, хотя Костюков мог подарить интригу в компенсированное время. Какой же сейвище совершил Волков, в прыжке добравшись до мяча после удара с разворота экс-форварда «Рубина».

А Никита Андреевич заходил на покер. Выскочив один на один с Магомедовым, Глушков запустил мяч рядом с правой от себя «девяткой».

«Акрон» приблизился к Махачкале на расстояние двух очков. При этом у тольяттинцев еще игра в запасе.

— Как часто в карьере оформляли хет-трики? — спросили Глушкова после матча.

— Да я на тренировках не всегда по воротам-то попадаю, какие еще хет-трики? (Смеется.) На самом деле это командные голы. Мы терпели, выстояли, победили. Это лишь один из четырех финалов. Идем к своей цели.

 
Футболисты махачкалинского &laquo;Динамо&raquo; празднуют гол Ражаба Магомедова в&nbsp;ворота &laquo;Химок&raquo;. Махачкала дожала «Химки» на глазах Хабиба и теперь в шаге от РПЛ. События 24-го тура ФНЛ

Щербаченко: — Махачкалу в этом матче устраивала и ничья. А «Акрону» надо было играть исключительно на победу. Дебют встречи получился событийным. На 5-й минуте желтую получил Савичев, а на 7-й по горчичнику схлопотали Анджелкович и Алибеков.

«Динамо» начало матч с позиции силы. «Акрон» долго распрямлялся, но вышел вперед в середине первого тайма, прервав солидную сухую серию соперника. Глушков подкараулил рикошет, вклинился между защитником и голкипером и с близкого расстояния переиграл Магомедова.

«Динамо» продолжало гнуть свою линию. Очень качественный матч провел Касинтура, который не раз снабжал партнеров классными передачами. Именно его прострел замкнул Кагермазов, сыгравший на опережение. Конечно, сине-белым не хватило Ражаба Магомедова, который пропускал встречу по медицинским показаниям.

В старте «Акрона» я ждал Понсе, но вышел один Эльдарушев.

Во втором тайме мы увидели интересный, искрометный футбол весьма высокого качества. Пожалуй, это был один из самых содержательных матчей весенней части. Второй гол Глушкова — это, несомненно, шедевр! По такой невероятной дуге он с правой ноги запустил мяч в дальнюю «девятку»!

«Динамо» не раскисло, лезло вперед, но остроты все же не хватало. У Тедеева сработала замена. Вышедший вместо Эльдарушева Понсе скинул головой мяч на ворвавшегося в штрафную Глушкова — 3:1!

Надо отдать должное махачкалинцам, которые не бросили играть. Анджелкович получил совершенно необязательную вторую желтую, оставив хозяев в меньшинстве. Концовка осталась за подопечными Биджиева. Мяч летал по штрафной, Волков спас тольяттинцев после удара Костюкова, Касинтура продолжал раздавать острые пасы. Правда, и Глушков был близок к покеру.

«Акрон» заслуживает добрых слов. Тольяттинцы показали характер, в меньшинстве выдержали давление, хотя было видно, что у ребят уже сводит ноги. Махачкале немного не повезло с реализацией. Матч держал в напряжении до последних секунд!

Спасибо обеим командам за отличный комбинационный футбол! Такие игры лишний раз говорят о том, что стоит следить за первой лигой.

«Химки» обошли Махачкалу

«Химки» в Питере победили «Ленинградец». В середине первого тайма подопечные Андрея Талалаева реализовали стандарт. Центральный защитник Волков после подачи Коряна опередил Хитяева и поразил ворота Карабашева. 0:1. А перед самым перерывом красно-черные едва не создали себе серьезный задел, но Юзепчук из выгодной позиции пробил несильно — вратарь был начеку.

Россия. Мелбет-Первая Лига. 32-й тур
12 мая, 17:00. Рощино Арена (Рощино)
Ленинградец
1:3
Химки

Гости были острее и после перерыва, Карабашев справился с неприятными выстрелами Абдуллахи и Нетфуллина. А вот аккуратный удар Коряна из-под защитника в ближний угол заставил голкипера капитулировать. 0:2!

В концовке встречи интрига жила ровно минуту. На гол Морозова Магомедов ответил через 60 секунд. Голевым пасом отметился Корян. Таким образом, в активе Аршака три результативных действия за матч!

«Химки» вышли в единоличные лидеры турнира. Отрыв от «Динамо» — два очка.

На пресс-конференции Андрею Талалаеву задали не самый удобный вопрос.

— Задача занять только первое место — это максимализм руководства клуба? И думаете ли вы уже об усилении состава? Потому что, объективно говоря, ваша команда не соответствует уровню РПЛ.

— Думаю, если бы вы спросили об этом Ивича или игроков «Краснодара», они бы с вами поспорили («Химки» выбили «быков» из FONBET Кубка России, после чего Владимир Ивич был уволен со своего поста. - Прим. «СЭ»). Так же как и «Ростов», который победил нас только по пенальти. Я же с вами спорить не хочу. Для нас сейчас самое важное — восстановиться. Мы думаем только о следующей игре с «Кубанью». Очень тяжелая логистика.

 
Флаг &laquo;Ленинградца&raquo; на&nbsp;трибуне. «Концепция «все свои» — наше выгодное отличие от «Зенита». Почему «Ленинградец» — особенный клуб

Щербаченко: — «Химки» не могли в этой встрече рассчитывать на Руденко, Берковского. Хосонов так и вовсе выбыл до конца сезона. Кадровые проблемы повлияли на игру гостей в атаке в начале встречи. Довольно скучный футбол. На помощь красно-черным пришел стандарт. Отличная подача Коряна, которую замкнул Волков.

Начало второго тайма подарило нам обоюдоострый футбол. Карабашев и Обухов сорвали аплодисменты — добротные сейвы.

Концовка встречи ознаменовалась бильярдным голом Коряна в ближний угол и его результативным пасом Магомедову. Между этими действиями сработала замена Астафьева. Морозов убрал на замахе Терехова и на минуту возродил интригу.

Достаточно качественная игра. Жаль, но «Ленинградцу», похоже, будет очень непросто остаться в первой лиге. «Химки» же уверенно набрали три очка.

Верно ли засчитан гол Тулы?

«Арсенал» дома одолел «Нефтехимик» (1:0), прервав безвыигрышную серию, состоявшую из четырех встреч. Окоронкво забил свой 16-й гол. Большой ложкой дегтя для туляков стала травма Ткачева. По словам наставника «оружейников» Александра Сторожука, Сергей, похоже, больше в этом сезоне уже не сыграет. В активе 34-летнего хавбека три мяча и три результативные передачи в нынешнем первенстве ФНЛ.

Россия. Мелбет-Первая Лига. 32-й тур
11 мая, 17:00. Арсенал (Тула)
Арсенал Т
1:0
Нефтехимик

Щербаченко: — Первый тайм прошел без моментов. Гости «закрыли» Окоронкво. Считаю, сказались кадровые потери туляков: Левин, Бахар, Гелоян. В перерыве Сторожук, недовольный игрой своей команды, произвел тройную замену. «Арсенал» добавил в давлении, поджал соперника, но долгое время до опасных моментов у ворот Голубева дело не доходило. Вязкая игра. Травма Ткачева на 63-й минуте может аукнуться команде Сторожука на финишной прямой.

Гол забил Окоронкво после передачи Шевченко, но, считаю, его нельзя было засчитывать. Дело в том, что перед прострелом Барков заплел ноги Сагуткину, не позволив тому прервать голевой пас на бомбардира «Арсенала»! Очень сложный эпизод для арбитра Машлякевича. Он был сконцентрирован на мяче и не заметил, что в динамике произошло в штрафной гостей. Однако в сухом остатке получаем, что взятие ворот нужно было отменять. ВАР, уверен, вмешался бы в решение Машлякевича.

 
Игроки &laquo;Химок&raquo; радуются победе над &laquo;Родиной&raquo;. «Не собираемся скулить». У Калешина 4 поражения в 7 матчах. «Химки» победили «Родину», Махачкала — лидер. 28-й тур ФНЛ

Что касается «Нефтехимика», то Новиков также не мог выставить оптимальный состав. Выбрал сугубо оборонительную тактику, гости играли слишком низким блоком. Мне кажется, Кирилл Александрович перестраховался. Смотреть такие матчи объективно тяжело. Потенциал нижнекамцев гораздо выше, они могут играть ярче, интереснее. Если Кирилл отойдет от идеи постоянно подстраиваться под соперника и действовать вторым номером, тогда, считаю, у него есть все шансы вырасти в большого тренера. Не хочется, чтобы такой специалист остановился в развитии. Ведь пропустив, «Нефтехимик» заиграл совсем по-другому! Почему же не с первых минут?

В целом во втором тайме хозяева смотрелись содержательнее впереди. Из-за очень низкого блока гости не могли выйти из обороны.

«Родина» — в четверке

«Родина» одержала очень важную победу в Челнах. Рулевой москвичей Франк Артига снова решил обойтись в стартовом составе без номинальных центрфорвардов. Тимошенко восстановился от травмы, но, как и Калмыков, остался в запасе.

Россия. Мелбет-Первая Лига. 32-й тур
12 мая, 17:00. КАМАЗ (Набережные Челны)
КАМАЗ
1:3
Родина

Первыми ужалили подопечные Ильдара Ахметзянова. Ориньо прозевал рывок Стародуба, который вывалился на Корякина и переиграл молодого вратаря — 1:0. «Родина» ответила моментально, проведя кинжальную атаку. Кузнецов ворвался в штрафную по левому флангу и с правой ноги аккуратно положил мяч в дальний угол.

Гости вышли вперед незадолго до свистка на перерыв. Помог угловой. Куликов бил в падении правой ногой, Анисимов, как показалось, вытащил тяжелейший мяч, однако повторы скорее говорят о том, что тот все же пересек линию ворот. 1:2.

Начало второго тайма осталось за «КАМАЗом». Таликину удался хлесткий выстрел со средней дистанции — Корякин в отличном прыжке угрозу отвел.

Выпад гостей оказался более эффективным. Арендованный у «Рубина» Кузнецов, который производит очень приятное впечатление, промчался по правому флангу, отдал передачу на ближнюю штангу, где Гордюшенко мощным ударом «прошил» Анисимова. 1:3.

Через пару минут все было кончено. За вторую желтую карточку поле покинул Гюрджан.

«Родина» — четвертая, опережает «Арсенал» на одно очко. Однако у туляков еще игра в запасе.

«Торпедо» играло в своей штрафной. Команда весной не прибавила»

Россия. Мелбет-Первая Лига. 32-й тур
12 мая, 16:00. Лужники (Москва)
Торпедо М
0:0
Алания

«Торпедо» и «Алания», не решающие уже задач в этом сезоне, обошлись без голов — 0:0.

Щербаченко: — Удалось посетить матч. Выскажу общее мнение: очень скучная игра! «Алания» больше держала мяч, но без моментов. «Торпедо» изменилось в худшую сторону. Сегодня это посредственная команда. Без моментов. Какая-то угроза иногда возникала только со стандартов и был один шанс после прохода и прострела Червякова. Вот и все... В чем причина? Мне сложно сказать. Ничто на автозаводцев не давит, но они сегодня играли в своей штрафной площади... Все вопросы надо задавать тренерскому штабу москвичей. Весной команда не прибавила ни по одному показателю, а, возможно, даже и сдала.

ФК Акрон
ФК Арсенал (Тула)
ФК Динамо (Махачкала)
ФК Нефтехимик
ФК Родина
ФК Торпедо (Москва)
ФК Химки
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