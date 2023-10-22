Встреча Калешина и Хомухи, Бердыев против школы «Барселоны». Превью 15-го тура Первой лиги

«СЭ» — о главных матчах тура в Мелбет-Первой лиге.

«КАМАЗ» — «Химки»

«Химки» с Андреем Талалаевым на старте сезона проиграли дважды, а затем выиграли три игры подряд. Сейчас подмосковная команда стабильно набирает очки: в последних восьми турах лишь одно поражение в Хабаровске от СКА (1:3). Красно-черные находятся на третьем месте и отстают от зоны прямого выхода в РПЛ на три очка. Подопечные Талалаева пока не испытывают серьезных проблем как в чемпионате, так и в Кубке. В последнем матче1/16 финала Пути регионов со счетом 1:0 была обыграна «Уфа».

«КАМАЗ» под руководством Владимира Клонцака ведет борьбу в середине турнирной таблицы, но вполне может огорчить одного из лидеров, что показала победа над махачкалинским «Динамо» (1:0) в четвертом туре. Автозаводцы подойдут к матчу с «Химками» в хорошем настроении — несколько дней назад «КАМАЗ» обыграл «Черноморец» в Кубке, пусть и в серии пенальти.

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Кстати, последний раз «КАМАЗ» и «Химки» играли между собой в феврале 2020 года. Тогда подмосковная команда взяла верх (1:0).

«Акрон» — «Шинник»

Команда из Тольятти, оступившись в начале октября в матче с «Химками» (0:2), набрала хороший ход. Коллектив Евгения Калешина после победы над махачкалинским «Динамо» (1:0) и невероятной концовки с «Родиной» (1:0), где Иван Чудин отметился голом на 98-й минуте встречи после нескольких попаданий его партнеров по команде в каркас ворот, уверенно расправился с «Шинником» (3:0) в кубковой встрече.

Фото ФК «Акрон»

На этот раз «Акрон» примет ярославский клуб на домашнем стадионе и в матче чемпионата. К слову, «Шинник» в последнее время зачастил с разгромными поражениями — в прошлом туре подопечные Дмитрия Хомухи пропустили четыре безответных мяча от «КАМАЗа» в Набережных Челнах, если к этому прибавить три мяча от «Акрона» в кубковом противостоянии, то семь пропущенных мячей за два матча. Тенденция не из приятных, удастся ли ярославцам прервать неудачную серию?

«Акрон» в случае победы в этом матче сможет максимально приблизиться к лидеру, отставание от «Алании» на данный момент всего четыре очка. Для ярославцев этот матч, безусловно, также имеет важное значение: поражение опустит команду ближе к середине таблицы. Посмотрим, сможет ли Дмитрий Хомуха восстановить баланс в своей защитной линии и разбудить атакующую группу, которая молчит уже два матча подряд.

«Родина» — «Динамо» Махачкала

Пожалуй, самая интригующая вывеска тура. Коллектив Курбана Бердыева, преследующий «Аланию» в таблице, отправится в гости к «Родине», в которой ситуацию с недавнего времени пытается исправить тренер из Барселоны Франк Артига.

Московский клуб потерпел обидное поражение в предыдущем туре, пропустив прямо перед финальным свистком от «Акрона» (0:1). Команда билась с одним из лидеров чемпионата на равных и вполне могла рассчитывать даже и на три очка, но не удалось. Реабилитироваться у «Родины» получилось в кубковой встрече с тульским «Арсеналом» (2:1).

Курбан Бердыев. Фото ФК «Динамо» Махачкала

Динамовцы уверенно идут в лидирующей группе, потерпев всего три поражения в 14 матчах. Под руководством Бердыева махачкалинская команда пропускает меньше всех в лиге (6) и имеет лучший показатель по разнице голов (9). В прошлом туре коллектив из Дагестана заставил своих болельщиков понервничать — победный гол в ворота «Черноморца» (1:0) был забит с пенальти на 93-й минуте.

В истории очных противостояний «Родина» еще ни разу не проигрывала махачкалинскому «Динамо». В прошлом сезоне команды сначала сыграли вничью (0:0), а затем московская команда на своем поле одержала победу со счетом 2:0. Понятно, что в этом сезоне с появлением Бердыева ситуация кардинально поменялась, но «Родина» хоть и находится на 12-м месте, все же способна потрепать нервы одному из лидеров. Уже скоро узнаем, как завершится третья игра в истории противостояния двух команд.

Мелбет-Первая лига, другие матчи 15-го тура:

«Енисей» — «Сокол» (22 октября, 5:3)

«Волгарь» — «Алания» (22 октября, 16.00)

«Черноморец» — «Тюмень» (22 октября, 17.00)

«Арсенал» — «Кубань» (22 октября, 18.00)

«Ленинградец» — «Нефтехимик» (22 октября, 18.00)

«Торпедо» — «СКА-Хабаровск» (22 октября, 19.30)