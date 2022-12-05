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«Не скрывал, что хотел бы поиграть в Турции. Летом были варианты за границей». Дзагоев — о «Рубине», Слуцком, ЦСКА и фаворитах ЧМ

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
Алан Дзагоев.
Фото ФК «Рубин»
Леонид Слуцкий.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
Полузащитник «Рубина» Алан Дзагоев.
Фото ФК «Рубин»
Футболисты сборныз Испании и Японии после матча.
Фото Reuters
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Полузащитник «Рубина» Алан Дзагоев дал интервью «СЭ».

Почему «Рубин» не доминирует в первой лиге? Мнение Дзагоева

— Вы ушли в отпуск на мажорной ноте. Обыграли крепкий «Нефтехимик», забили красивый гол. Какие чувства сейчас испытываете?

— В отпуск всегда лучше уходить на мажорной ноте. Победа создает хорошее настроение, особенно в первые дни. Само собой, забивать тоже приятно. Конечно, хотелось бы побольше голов и ассистов. Это мой второй гол за «Рубин», потихоньку набираю обороты. В июле и августе я тренировался в индивидуальном режиме, отпуска у меня не было, потом присоединился к казанцам. Конечно, подустал за это время морально и физически, сейчас хочется просто отдохнуть.

— Как бы вы оценили первую часть сезона для «Рубина»? Третье место в таблице — все закономерно?

— И мне, и всем ребятам в команде хотелось большего. Думаю, все ожидали, что «Рубин» будет идти на первом месте. Первая лига сложная, но последнее время в отдельные — я бы даже сказал большие — отрезки у нас уже что-то получалось. Это матчи со «СКА-Хабаровск», «Краснодаром-2», «Енисеем». Да, с «Енисеем» была только ничья, но видно, что рисунок игры уже преображался. Конечно, третье место — не то, которое должен занимать «Рубин».

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— Вашу команду из-за состава называли «галактикос», но не сказать, что во многих матчах вы доминировали. Не было феерии. Почему?

— Я же говорю, это сложная лига. Однозначно тут больше беготни. Смотрел после игр показатели Instat — пробег у всех всегда был большой. В отдельных матчах было видно, что мы доминировали, при этом счет не обязательно должен быть 4:0, 5:0. В ЦСКА мы могли выиграть только 1:0, но владеть преимуществом весь матч — было понятно, что победа за нами. И в «Рубине» это стало проявляться все больше и больше. Но не надо забывать о том, что многие игроки, и я в том числе, пришли три-четыре месяца назад. Что можно за это время наработать? Если кто-то скажет, что за три месяца построит идеальную игру и будет доминировать, — это неправда. Даже в ЦСКА, когда там были Думбия, Хонда, Вагнер, Тошич и все-все-все, на это требовалось больше времени. Да, мы могли набирать очки и моментами показывать хорошую игру, но стабильно доминировать команда смогла примерно через год, даже с такими футболистами. А тут многие пришли совсем недавно — требуется время, чтобы все наладить. Но, повторюсь, последнее время на отдельных, больших отрезках у нас появилось это доминирование.

Леонид Слуцкий. Фото Федор Успенский, "СЭ"
Леонид Слуцкий.
Федор Успенский, Фото «СЭ»

Уход Слуцкого

— К чему вам сложнее всего привыкнуть в первой лиге?

— Конечно, болельщиков меньше. Ну и беготни много — от того, что много потерь. Уровень ниже, чем в премьер-лиге, — это однозначно.

— Почему Леонид Слуцкий решил уйти? Вам так и не удалось его отговорить?

— Леонид Викторович — тренер с большим именем, который работал в Европе. Он величина в футболе и просто очень хороший человек. Викторыч так решил — значит, были свои причины. Отговаривать — это не мое дело. Если кто-то хочет узнать подробности, нужно спрашивать у него самого. Но могу сказать, что вся команда расстроилась из-за его ухода.

— Вы приходили в «Рубин» к этому тренеру. Теперь его нет. Осталась ли у вас мотивация выступать за казанцев?

— Когда Леонид Викторович позвонил и позвал в «Рубин», я долго не думал. Я с этим тренером уже работал и по большей части из-за него и приходил. Но меня не нужно дополнительно настраивать, чтобы играть в футбол. Когда я выхожу на поле, у меня всегда есть мотивация. Последние две встречи мы провели уже без Слуцкого. Кто скажет, что я в этих матчах как-то не так играл? Пусть попробует, но я бы не советовал. У меня контракт до конца сезона, сейчас отпуск, а дальше соберемся на сборы — там будет понятно, как руководство видит меня в дальнейшем. Пока никаких разговоров не было, я отдыхаю и даже не думаю об этом.

Леонид Слуцкий. Слуцкому можно поставить памятник. Но есть нюанс — в работе тренера шесть лет провалов

За 90 минут пробегаю по 12,5 километра

— Как ощущали себя физически в первой части сезона? Показалось, что вам довольно легко все дается. Давно так себя не чувствовали?

— На самом деле да, физически я был очень хорошо готов — за последние четыре года это однозначно моя лучшая форма. Я уже говорил, что с июля занимаюсь с тренером-реабилитологом ЦСКА Игорем Степановым, мы с ним все отслеживали, готовились. Я каждый день скидывал ему данные из «Рубина» и делал все, что он говорил.

— Например?

— Условно, делаем силовые на ноги — увеличиваются одни показатели, работаем на верхний плечевой пояс — другие. Буквально на днях он мне прислал, какие данные у меня были год и два назад, какие — сейчас. Это небо и земля. Я чувствовал это и на тренировках, и в матчах — я по 90 минут играл и пробегал за это время 12,5 километра. Спринтовые показатели тоже улучшились. Наша работа дает плоды, и я собираюсь продолжать в том же духе.

— Правда, что вы ежедневно пьете около пяти литров воды? Как это возможно? Не ложитесь спать после 23.00? От чего отказались в еде?

— Да, это правда. Летом вместе с тренировками может доходить и до семи литров в день. Я как-то посчитал: пока до базы ЦСКА доехал, выпил пару литров воды, на тренировке — около трех, тогда очень жарко было, и потом до вечера еще два. Воду нужно пить обязательно, четыре-пять литров в день — это в принципе норма для спортсмена.

Сон — самое важное для восстановления футболиста. Ежедневно нужно спать по восемь-десять часов, а не так, что в один день лег в два часа ночи, а перед игрой в 22 — все, типа подрежимил. Так не должно быть. Я каждый день ложусь с 22 до 23 минимум на восемь часов, но в идеале на девять-десять, чтобы хорошо восстановиться. С питанием тоже все стабильно — вес хорошо держится. Когда много тренируешься, ты должен достаточно есть, чтобы энергия восполнялась. На ночь у меня казеиновые протеины, но не буду сейчас все здесь рассказывать. Режим, сон, питание — это основа режима не только для меня, но и для каждого футболиста. Чем раньше ты это поймешь, тем лучше.

Полузащитник "Рубина" Алан Дзагоев. Фото ФК "Рубин"
Полузащитник «Рубина» Алан Дзагоев.
ФК «Рубин»

Летом мог перейти в зарубежный клуб, но активизировалось много агентов

— А в отпуске что-то меняется?

— Нагрузки — нагрузками, но нужно давать организму расслабиться. Хочу забыть о футболе на пару недель, чтобы с новыми силами и эмоциями продолжить ту работу, которая была до этого. Жить постоянно в одном и том же режиме — стресс для организма, нужно соскучиться. Мы уже разговаривали со Степановым — сейчас я две недели полностью отдыхаю. Да, прогулки, велосипед, плавание — это само собой, но никаких серьезных нагрузок. А 15-16 декабря начинаю подготовку к сборам. Есть время работать, а есть время, когда нужно отдохнуть морально и физически.

— У вас были варианты за границей этим летом?

— Да, летом были варианты за границей. Команду не буду называть, но я был уже на низком старте. Не получилось, потому что сразу много агентов активизировалось. Не уверен, но, думаю, отчасти это так.

— Хотели ли бы попробовать свои силы, например, в Турции? Или на Кипре, как Кокорин?

— Я и не скрывал, что хотел бы поехать играть в Турцию. Так и остается. Посмотрим, я спокоен: будет вариант, устраивающий и меня, и «Рубин», — рассмотрю. Нет — буду дальше тренироваться и играть на том же уровне, на котором начал, здесь. Со всей серьезностью и всеми силами отдаваться команде.

Владимир Федотов. Почему ЦСКА в кризисе? Колонка Казакова

С таким составом ЦСКА должен уверенно идти на втором месте

— За ЦСКА вы наверняка следите. Что скажете о первой части чемпионата? На что будут претендовать армейцы в этом сезоне?

— Да, слежу. Смотрел те матчи, которые мог. Видел, что начали сезон очень хорошо, но в конце сдали то ли физически, то ли по другой причине. ЦСКА чуть-чуть подкачал и, конечно, сейчас находится не на том месте, на котором должен. Я считаю, что с таким составом команда должна уверенно идти на втором месте.

— С Набабкиным часто общаетесь? Самое смешное СМС или звонок, который от него поступил, за то время, что вы играете в «Рубине»?

— Да, мы постоянно на связи, созваниваемся, не пропадаем (улыбается). Но чего-то смешного от него сейчас не вспомню.

— За кого болеете на чемпионате мира? Почему?

— Я с детства болею за сборную Бразилии, и сейчас ничего не изменилось. Смотрел их матчи в группе, выглядят достаточно уверенно. Для меня бразильцы — главные претенденты на чемпионство. Еще испанцы и французы хорошо смотрятся. Вот эти три команды пока выделю.

Футболисты сборныз Испании и Японии после матча. Фото Reuters
Футболисты сборныз Испании и Японии после матча.
Фото Reuters

Испанцы не специально проиграли японцам!

— Как для себя объяснили вылет сборной Германии?

— Для нее это огромная неудача. Но хочется выделить и японцев — они достойно смотрелись в матче с немцами в первом туре. Не сказать, что доминировали, но сыграли очень организованно. Германия хорошо начала, но Япония забила дважды, а потом качественно оборонялась.

— Допускаете, что Испания в параллельном матче не особо упиралась против японцев, чтобы в 1/8 финала попасть на Марокко?

— С уверенностью могу сказать, что это было не специально (смеется). Я смотрел этот матч — испанцы, как и немцы, хорошо начали против Японии. Вряд ли они думали о сопернике в плей-офф, потому что могли вообще остаться за бортом, если бы Коста-Рика в третьем туре обыграла Германию. В какой-то момент так и было: Япония вела 2:1, а параллельно Коста-Рика с тем же счетом выигрывала у Германии. Правда, немцы быстро отыгрались. Нужно отдать должное японцам — они победили и не так много позволили создать испанцам, не дали им показать свой лучший футбол.

— О чем подумали, когда Саудовская Аравия, которую вы обыгрывали на ЧМ-2018, победила Аргентину?

— Я тогда сыграл всего двадцать минут. Понятно, что счет был 5:0, но не почувствовал, что это очень слабая сборная, которая заслуживала такого поражения. Это играющая команда — если честно, я не удивлен победе над Аргентиной. Не смотрел матч, только обзор — по большей части Аргентина доминировала, а у Саудовской Аравии, насколько я помню, было два удара — два гола. Но второй матч они играли с Польшей и уж точно не заслуживали поражения. Можно сказать, возили поляков и должны были выигрывать, просто не получилось забить, а второй гол сами поднесли им на блюдечке. Жаль, что Саудовская Аравия не вышла из группы. Меня они порадовали: есть рисунок игры, все бегут, все на хорошем кураже.

Решающий голевой пас Каору Митомы (№ 9) в&nbsp;матче Японии и&nbsp;Испании (2:1) в&nbsp;Дохе на&nbsp;стадионе &laquo;Халифа&raquo; 1&nbsp;декабря. Гол Франции отменили после игры, решающий мяч Японии «из аута» и вылет Германии: события групп ЧМ-2022

Месси или Роналду?

— Кто станет лучшим игроком этого турнира?

— Сейчас выделяются Мбаппе и Винисиус, но посмотрим ближе к полуфиналам. Кто больше себя проявит, тот и станет лучшим игроком чемпионата.

— Кто лично для вас более великий — Месси или Роналду?

— Если нужно выбрать одного, то я всегда отдавал предпочтение Месси. Но однозначно оба — великие игроки нашего времени и еще долго ими останутся, даже когда закончат с футболом.

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Основные источники исследования

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ТБ 2.5

26%

1.77

Обе забьют - да

16%

2.43
⚽ Футбол. ЧМ
Марокко
Испания

Обе забьют - да

25%

2.30

ИТБ1 (0.5)

22%

1.86

П2

18%

1.59
⚽ Футбол. ЧМ
Португалия
Швейцария

П1

30%

1.92

ТМ 2.5

23%

1.71

Обе забьют - да

21%

1.73
Алан Дзагоев
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Испания
Германия
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01.12
22:00
Япония
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Коста-Рика
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2 Хорватия Хорватия 3 4-1 5
3 Бельгия Бельгия 3 1-2 4
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Марокко
Хорватия
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23.11
22:00
Бельгия
Канада
1 : 0
27.11
16:00
Бельгия
Марокко
0 : 2
27.11
19:00
Хорватия
Канада
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01.12
18:00
Хорватия
Бельгия
0 : 0
01.12
18:00
Канада
Марокко
1 : 2
И М О
1 Бразилия Бразилия 3 3-1 6
2 Швейцария Швейцария 3 4-3 6
3 Камерун Камерун 3 4-4 4
4 Сербия Сербия 3 5-8 1
Матчи группы
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24.11
13:00
Швейцария
Камерун
1 : 0
24.11
22:00
Бразилия
Сербия
2 : 0
28.11
13:00
Камерун
Сербия
3 : 3
28.11
19:00
Бразилия
Швейцария
1 : 0
02.12
22:00
Камерун
Бразилия
1 : 0
02.12
22:00
Сербия
Швейцария
2 : 3
И М О
1 Португалия Португалия 3 6-4 6
2 Корея Корея 3 4-4 4
3 Уругвай Уругвай 3 2-2 4
4 Гана Гана 3 5-7 3
Матчи группы
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24.11
16:00
Уругвай
Корея
0 : 0
24.11
19:00
Португалия
Гана
3 : 2
28.11
16:00
Корея
Гана
2 : 3
28.11
22:00
Португалия
Уругвай
2 : 0
02.12
18:00
Корея
Португалия
2 : 1
02.12
18:00
Гана
Уругвай
0 : 2
Таблицы всех групп
1/8 финала
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03.12
18:00
Нидерланды
США
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03.12
22:00
Аргентина
Австралия
2 : 1
04.12
18:00
Франция
Польша
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04.12
22:00
Англия
Сенегал
3 : 0
05.12
18:00
Япония
Хорватия
- : -
05.12
22:00
Бразилия
Корея
- : -
06.12
18:00
Марокко
Испания
- : -
06.12
22:00
Португалия
Швейцария
- : -
1/4 финала
Раскрыть
09.12
18:00
П 53
П 54
- : -
09.12
22:00
Нидерланды
Аргентина
- : -
10.12
18:00
П 55
П 56
- : -
10.12
22:00
Англия
Франция
- : -
1/2 финала
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13.12
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П 57
П 58
- : -
14.12
22:00
П 59
П 60
- : -
Матч за 3-е место
Раскрыть
17.12
18:00
Пр 61
Пр 62
- : -
Финал
Раскрыть
18.12
18:00
П 61
П 62
- : -
1/8 финала 03.12 18:00
Нидерланды
3
1
США
П1 1.87 X 3.50 П2 4.90
03.12 22:00
Аргентина
2
1
Австралия
П1 1.30 X 6.30 П2 10.0
1/8 финала 05.12 18:00
Япония
05.12
18:00
Хорватия
П1 3.90 X 3.40 П2 2.10
05.12 22:00
Бразилия
05.12
22:00
Корея
П1 1.30 X 5.90 П2 11.5
1/4 финала 09.12 22:00
Нидерланды
09.12
22:00
Аргентина
П1 3.80 X 3.20 П2 2.22
09.12 18:00
П 53
09.12
18:00
П 54
1/2 финала 13.12 22:00
П 57
13.12
22:00
П 58
Финал 18.12 18:00
П 61
-
:
-
П 62
Матч за 3-е место 17.12 18:00
Пр 61
17.12
18:00
Пр 62
1/2 финала 14.12 22:00
П 59
14.12
22:00
П 60
1/4 финала 10.12 22:00
Англия
10.12
22:00
Франция
П1 3.30 X 3.20 П2 2.44
10.12 18:00
П 55
10.12
18:00
П 56
1/8 финала 04.12 22:00
Англия
3
0
Сенегал
П1 1.63 X 3.90 П2 6.50
04.12 18:00
Франция
3
1
Польша
П1 1.39 X 5.00 П2 9.50
1/8 финала 06.12 18:00
Марокко
06.12
18:00
Испания
П1 7.20 X 3.90 П2 1.59
06.12 22:00
Португалия
06.12
22:00
Швейцария
П1 1.90 X 3.50 П2 4.70
20 ноя
21 ноя
22 ноя
23 ноя
24 ноя
25 ноя
26 ноя
27 ноя
28 ноя
29 ноя
30 ноя
01 дек
02 дек
A 20.11 19:00
Катар
Эквадор
П1 3.70 X 3.10 П2 2.30
0
2
B 21.11 16:00
Англия
Иран
П1 1.41 X 4.50 П2 10.5
6
2
A 21.11 19:00
Сенегал
Нидерланды
П1 6.20 X 3.70 П2 1.68
0
2
B 21.11 22:00
США
Уэльс
П1 2.50 X 3.10 П2 3.30
1
1
C 22.11 13:00
Аргентина
Саудовская Аравия
П1 1.13 X 9.50 П2 28.0
1
2
D 22.11 16:00
Дания
Тунис
П1 1.60 X 3.90 П2 6.90
0
0
C 22.11 19:00
Мексика
Польша
П1 2.46 X 3.20 П2 3.30
0
0
D 22.11 22:00
Франция
Австралия
П1 1.22 X 7.40 П2 14.0
4
1
F 23.11 13:00
Марокко
Хорватия
П1 3.40 X 3.40 П2 2.30
0
0
E 23.11 16:00
Германия
Япония
П1 1.44 X 5.20 П2 7.20
1
2
E 23.11 19:00
Испания
Коста-Рика
7
0
F 23.11 22:00
Бельгия
Канада
1
0
G 24.11 13:00
Швейцария
Камерун
1
0
H 24.11 16:00
Уругвай
Корея
0
0
H 24.11 19:00
Португалия
Гана
3
2
G 24.11 22:00
Бразилия
Сербия
П1 1.48 X 4.90 П2 6.80
2
0
B 25.11 13:00
Уэльс
Иран
П1 2.20 X 3.10 П2 4.00
0
2
A 25.11 16:00
Катар
Сенегал
1
3
A 25.11 19:00
Нидерланды
Эквадор
П1 1.87 X 3.40 П2 5.10
1
1
B 25.11 22:00
Англия
США
П1 1.51 X 4.30 П2 7.60
0
0
D 26.11 13:00
Тунис
Австралия
П1 2.20 X 3.30 П2 3.70
0
1
C 26.11 16:00
Польша
Саудовская Аравия
П1 1.80 X 3.55 П2 5.30
2
0
D 26.11 19:00
Франция
Дания
П1 1.82 X 3.70 П2 4.90
2
1
C 26.11 22:00
Аргентина
Мексика
П1 1.58 X 4.00 П2 7.00
2
0
E 27.11 13:00
Япония
Коста-Рика
П1 1.56 X 4.10 П2 7.10
0
1
F 27.11 16:00
Бельгия
Марокко
П1 1.97 X 3.40 П2 4.50
0
2
F 27.11 19:00
Хорватия
Канада
П1 2.27 X 3.30 П2 3.50
4
1
E 27.11 22:00
Испания
Германия
П1 2.55 X 3.45 П2 2.90
1
1
G 28.11 13:00
Камерун
Сербия
П1 5.40 X 3.90 П2 1.71
3
3
H 28.11 16:00
Корея
Гана
П1 2.75 X 3.10 П2 3.00
2
3
G 28.11 19:00
Бразилия
Швейцария
П1 1.48 X 4.50 П2 7.80
1
0
H 28.11 22:00
Португалия
Уругвай
П1 1.98 X 3.40 П2 4.40
2
0
A 29.11 18:00
Нидерланды
Катар
П1 1.22 X 7.40 П2 14.0
2
0
A 29.11 18:00
Эквадор
Сенегал
П1 2.55 X 3.10 П2 3.20
1
2
B 29.11 22:00
Уэльс
Англия
П1 8.40 X 4.50 П2 1.46
0
3
B 29.11 22:00
Иран
США
П1 4.20 X 3.50 П2 1.98
0
1
D 30.11 18:00
Тунис
Франция
П1 5.80 X 4.00 П2 1.66
1
0
D 30.11 18:00
Австралия
Дания
П1 7.50 X 4.90 П2 1.45
1
0
C 30.11 22:00
Польша
Аргентина
П1 8.30 X 4.60 П2 1.45
0
2
C 30.11 22:00
Саудовская Аравия
Мексика
П1 5.50 X 4.40 П2 1.62
1
2
F 01.12 18:00
Хорватия
Бельгия
П1 3.00 X 3.60 П2 2.40
0
0
F 01.12 18:00
Канада
Марокко
П1 4.80 X 3.50 П2 1.88
1
2
E 01.12 22:00
Япония
Испания
П1 7.10 X 4.70 П2 1.49
2
1
E 01.12 22:00
Коста-Рика
Германия
П1 22.0 X 11.5 П2 1.12
2
4
H 02.12 18:00
Корея
Португалия
П1 4.30 X 3.80 П2 1.90
2
1
H 02.12 18:00
Гана
Уругвай
П1 4.90 X 4.00 П2 1.76
0
2
G 02.12 22:00
Камерун
Бразилия
П1 8.40 X 5.20 П2 1.40
1
0
G 02.12 22:00
Сербия
Швейцария
П1 2.60 X 3.40 П2 2.90
2
3
Все результаты / календарь
Статистика
Бомбардиры
Ассистенты
Гол+Пас
М Г
Килиан Мбаппе

Килиан Мбаппе

Франция

 		4 5
Оливье Жиру

Оливье Жиру

Франция

 		3 3
Альваро Мората

Альваро Мората

Испания

 		3 3
Статистика / Бомбардиры
М П
Гарри Кейн

Гарри Кейн

Англия

 		4 3
Бруну Фернандеш

Бруну Фернандеш

Португалия

 		2 2
Андрия Живкович

Андрия Живкович

Сербия

 		3 2
Статистика / Ассистенты
М Г+П
Килиан Мбаппе

Килиан Мбаппе

Франция

 		4 7 (5 + 2)
Альваро Мората

Альваро Мората

Испания

 		3 4 (3 + 1)
Лионель Месси

Лионель Месси

Аргентина

 		4 4 (3 + 1)
Статистика / Гол+Пас
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