«Зарплату не платят 4 месяца. На контракте осталось 5 игроков». Сторожук — о катастрофической ситуации в «Арсенале»

Интервью «СЭ» с главным тренером туляков.

Главный тренер тульского «Арсенала» Александр Сторожук — об аховой ситуации в клубе, который в прошлом сезоне выступал в РПЛ, а по итогам этого стал лишь 13-м в первой лиге.

Размеры задолженности не меняются...

— Вы остаетесь главным тренером «Арсенала»?

— На сегодняшний день юридически я главный тренер «Арсенала». Но что будет дальше, какие планы у руководства, что ждет команду... Честно говоря, не знаю. Будущее в тумане.

— Ваш контракт рассчитан до лета 2024 года?

— Да, все верно.

— Какая задолженность по зарплате перед тренерами и игроками?

— Она осталась прежней. Никаких подвижек нет. Размеры задолженности не меняются...

— 4 месяца?

— Да, 4.

— Была ли встреча с руководством клуба по итогам сезона? Что вам обещают?

— Нет, мы не встречались. Никаких разговоров о будущем команды не было. Как формировать «Арсенал», будем ли мы этим заниматься? Непонятно. В своей карьере впервые сталкиваюсь с такой ситуацией. По идее, мы должны были еще по ходу чемпионата планировать наше будущее, селекцию, вести переговоры с потенциальными новичками. Но...

— А сколько футболистов на данный момент осталось в «Арсенале»?

— У 95 процентов из них закончились контракты. Когда только приходили в «Арсенал», обозначили, какую команду хотели бы видеть.

— И какую?

— Молодую, мобильную, прессингующую, которая могла бы прогрессировать. Плюс, конечно, нужно было бы добавить троих-четверых опытных футболистов. Это логично. Хотели идти в ногу со временем, соответствовать европейским тенденциям.

— Когда в последний раз общались с руководителем клуба Гурамом Аджоевым?

— Из последнего нашего разговора я понял, что он не все может решить, сам зависит от администрации, губернатора. Гурам Захарович не смог ничего конкретного сказать, так как сам находится на распутье — останется он или нет?

— Дата сборов тоже не определена?

— Мы планировали собраться 17 июня, но пока сместили дату на 19-е. Ничего вообще не известно! Если бы мы сегодня собрались, в нашем распоряжении были бы 5 футболистов.

— 5?!

— Да. Они остались на контракте. Это преимущественно молодые ребята. Вот как в такой ситуации планировать сборы? Думаю, любой тренер на моем месте переживал бы. Пора уже определяться! Но мне кажется, что властям города, области сейчас не до футбольной команды.

Ираклий Манелов. Фото ФК «Арсенал» Тула

Манелов — все-таки не Мбаппе. Делать разницу должны были другие

— Давайте отмотаем время назад. 4 января вы возглавили «Краснодар-2», а 13 января уже приняли приглашение тульского «Арсенала». Как на это отреагировал Сергей Галицкий?

— Я советовался с Сергеем Николаевичем. Обсуждали это предложение тульского «Арсенала», были и другие варианты.

— Но выбрали Тулу.

— Учитывали амбиции клуба, который хотел вернуться в РПЛ. Руководство «Арсенала» в разговоре со мной обозначило цели, которые совпали с планами нашего тренерского штаба. Но когда мы включились в работу...

— Что произошло?

— Мы не поняли, в каком направлении движется клуб. Хотели омолодить, освежить состав, но не получилось по определенным причинам. Мне дали понять, что у клуба нет возможностей в таком ключе перестроить команду.

— Зимой вы укрепились только Манеловым из «Краснодара-2»?

— Да, но нужно понимать, что Манелов это все-таки не Мбаппе. Если кто-то думал, что именно молодой парень придет и сразу сделает разницу, то это не так. Все-таки в команде хватало более опытных и квалифицированных исполнителей, которые должны были быть первыми скрипками.

Манелова мы брали как лимитичка. Проанализировав состав и первую часть сезона, увидели, что проблема в том числе и в этом. В принципе, планировал и в дальнейшем приглашать в «Арсенал» талантливых ребят из системы «Краснодара».

— После зимних сборов, когда не удалось усилиться так, как вы хотели, считали, что с этим составом будет сложно решить задачу по возвращении в РПЛ?

— Сейчас можно говорить все что угодно. Но когда футболисты месяцами не видят зарплату... От этого же никуда не деться. Негативные эмоции накапливаются, и уже в какой-то момент накачка в стиле «давай-давай» не работает. При финансовой стабильности в клубе, думаю, выступили бы успешнее. Но когда не платят и не говорят, когда заплатят... Это какой-то вечный мираж. У ребят же семьи, дети, им надо планировать будущее, крепко стоять на ногах. Ближе к концу сезона контракты у игроков заканчиваются, но никакой конкретики у них не было... Никто с ними диалога не вел. Это все, безусловно, сказалось. Считаю, надо было работать по всем направлениям, с кем-то уже продлевать соглашения. А когда футболисты не в курсе...

Александр Сторожук. Фото ФК «Арсенал» Тула

— Не выкладывались на тренировках?

— Нет. Так я точно сказать не могу! Все тренировались как надо. У нас как-то состоялся разговор с Кириллом Панченко. Сказал ему: «Отдаю игрокам должное — вы полностью отдаетесь процессу». Он ответил, что футболисты видят, как тренеры выкладываются, и поэтому они не могут дать себе какую-то поблажку. Я им всем благодарен за профессионализм. Парни выходили и на голом энтузиазме боролись за очки. Но в подсознании же у них все равно сидели всякие тревожные мысли.

— В первых трех весенних турах «Арсенал» набрал всего одно очко. Руки не опустились?

— Понятно, что поражения оптимизма не добавляют, влияют на психологию. Но если проанализировать все 14 матчей в ФНЛ весной, то по игре мы никому не уступили. Вернее, 13 игр. Матчу последнего тура с Хабаровском сложно давать оценку — там уже дети туда поехали. От них сложно что-то требовать, тем более в таких условиях...

А в остальных встречах, повторюсь, мы не выглядели слабее соперников по игре. Если посмотреть цифры, то доминировали во всех отношениях.

— После матчей вы нередко критиковали судей...

— Ой, не хочу сейчас поднимать этот вопрос. Моментов было много...

— Сколько очков недобрали из-за арбитров?

— Ну, какой смысл об этом говорить? Да, могли какие-то матчи выиграть, какие-то свести вничью. Можно было бы, по идее, подобраться к стыкам. Но для чего? Когда команда, по сути, никому не нужна... Только Аджоев вел с нами диалог. И все. Должна же быть заинтересованность в существовании «Арсенала». Сложно мотивировать ребят на большие задачи, когда с каждым днем ситуация не проясняется. Нет, они бились, откровенно номер не отбывали, но в голову к каждому не залезешь. Где-то не везло. Моменты создавали, не забивали, зато одна атака соперника приводила к голу...

— Вы хотите сказать, что отношения внутри коллектива не накалялись?

— Да это все происки прессы! Я не читал, но до меня доводили всякие вещи. Может, кто-то хотел раздуть ситуацию, раскачать... Да все нормально у нас было. Я выпускал на поле ветеранов, никто их на лавку не сажал. А все эти новости про выяснения отношений... Послушайте. Футбол — эмоциональный вид спорта. Но то, что происходит в раздевалке, должно там и оставаться. Не надо выносить сор из избы.

Фото ФК «Арсенал» Тула

Почему футболисты не полетели в Хабаровск? Это их реакция на долги

— Просто появилась информация, что в перерыве матча с «Шинником» вы едва не сцепились с Григалавой и Померко.

— Это все раздуто. Повторюсь, футбол — эмоциональный вид спорта. Все должно остаться внутри коллектива. Только мы знаем, что происходило на самом деле. Нужно вести себя по-мужски. Я хочу говорить о футболе, хочу работать, не обращая внимания на всякие слухи.

— Почему в Хабаровск не полетели некоторые игроки основы? Панченко, Ткачев, Луценко? Правда, что они бойкотировали участие в этой игре из-за долгов?

— Не готов вдаваться сейчас в подробности. Кто-то был травмирован. Кого-то решили поберечь. Ничего не хочу наговаривать на ребят... Они свой выбор сделали. Таким шагом ответили на ситуацию с задолженностями.

— Это адекватная реакция?

— Лично я их понял.

— Вы бы хотели видеть Панченко, Луценко, Ткачева в «Арсенале»?

— Отвечу так. Есть желание создать мобильную и молодую команду. С большим потенциалом, чтобы к нашим игрокам проявляли интерес клубы РПЛ. Вот в таком направлении мне и хочется работать. Должен быть стратегический план не на один сезон, а на несколько. А так — собрать команду, которая отыграет, а потом в конце сезона футболисты уйдут, и тебе придется набирать новую... Мне это не совсем интересно. Хочется подписывать молодых игроков на три года и развивать их.

— Вы хотите делать ставку на молодежь, но нужен же еще и результат. «Краснодар-2» с молодыми игроками в итоге вылетел из первой лиги...

— Там играли слишком молодые футболисты. Некоторые из них даже молодежное первенство не проходили — из ЮФЛ сразу попали в ФНЛ. Это непросто — прыгнуть сразу на такой уровень. Однако все видели потенциал этих парней. Легко с ними не было никому. В концовке сезона они одержали несколько ярких побед. Просто немного не хватило опыта и времени. Если бы они остались в ФНЛ, оббились бы уже в этой лиге, думаю, в следующем сезоне результат был бы совсем иным. Когда я работал в «Краснодаре-2», у меня были Мацукатов, Сергеев, Бородин, Литвинов, которые уже к тому моменту год отыграли в ФНЛ, имели представление о том, что это за турнир. Были адаптированы к длительным переездам.

— У вас нет опасений, что Сергею Галицкому будет не интересен «Краснодар-2» во второй лиге?

— Уверен на 100 процентов, что Сергею Николаевичу интересны все команды в системе «Краснодара». Все будет хорошо.

— Если в ближайшее время в «Арсенале» не произойдет никаких подвижек, команда вылетит из первой лиги в следующем сезоне?

— Есть даты сборов. Но мы не можем даже договориться с потенциальными соперниками по контрольным матчам. Точнее — договориться-то можем, но не даем гарантий, что выставим на игру хотя бы 11 человек... Это, конечно, очень печально. Надеюсь, что в ближайшие дни хоть что-то прояснится. Пока еще верю в то, что все образуется. Однако времени катастрофически не хватает!