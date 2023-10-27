Бердыев против Талалаева, «Алания» попробует вернуть лидерство, прервет ли «Сокол» победную серию «Акрона»? Превью 16-го тура ФНЛ

«СЭ» — о самых интересных играх тура в Мелбет-Первой лиге.

«Алания» — «Арсенал» Тула

Единственный матч, который будет сыгран в пятницу, и сразу мощная вывеска. Упустившая первое место «Алания», сенсационно проигравшая в прошлом туре «Волгарю» (0:1), явно захочет реабилитироваться перед своими болельщиками. Правда, «барсы» сейчас играют не на своем родном стадионе, а в Грозном. Ситуация с реконструкцией арены, как признался главный тренер Олег Василенко, давит на игроков.

«Арсенал» же в прошлом туре уверенно разобрался с «Кубанью» (3:1) и подходит к игре с «Аланией» в хорошем настроении. Команда Александра Сторожука не проигрывает в чемпионате с начала сентября, а на выезде последний раз уступила больше двух месяцев назад — 12 августа «Черноморцу» (1:2).

Источником информации об организаторе основанных на риске игр, пари, о правилах их проведения, о призовом фонде таких игр, пари, о количестве призов или выигрышей, о сроках, месте и порядке получения призов или выигрышей, а также об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов или выигрышей по результатам акции, сроках, месте и порядке их получения является сайт melbet.ru. Срок проведения акции с 15.09.2022 15:00 (UTC + 3) до 31.12.2026 23:59 (UTC + 3). Срок акции может быть изменен по усмотрению Организатора азартных игр. Розыгрыш происходит в момент совершения события.

Вообще, интриг в этой встрече хоть отбавляй. В первую очередь это тренерская дуэль Сторожука и Василенко, которые в прошлом сезоне встречались в первом туре чемпионата России («Краснодар» — «Факел», 2:2), а также противостояние двух форвардов, находящихся в прекрасной форме, — Вячеслава Кротова и Джонатана Окоронкво. Ну и главный вопрос: сможет ли «Алания» вернуться на первую строчку в таблице?

«Сокол» — «Акрон»

Тольяттинская команда набрала потрясающий ход, одержав три победы кряду (если брать кубковую игру с «Шинником» (3:0), то четыре). Команда Евгения Калешина уже вплотную подобралась к лидерам, отставая от «Динамо» и «Алании» всего на одно очко.

Подопечные Дениса Бояринцева уже второй месяц не могут порадовать своих болельщиков — последний раз «Сокол» выигрывал 2 сентября у «Волгаря» (2:1). Во встрече 15-го тура с «Енисеем» (3:5) саратовский клуб пропустил в первом тайме четыре мяча, Бояринцеву ничего не оставалось, кроме как хвататься за голову.

В этом матче есть очевидный фаворит, но у «Сокола» будут шансы зацепиться за очки. В прошлом матче «Акрона» травму получил один из самых интересных нападающих ФНЛ Андрес Понсе. Венесуэлец отыграл всего 13 минут: забил гол, а затем покинул поле на носилках. Его участие в предстоящей игре под большим вопросом, что, безусловно, скажется на игре тольяттинцев в атаке.

«Химки» — «Динамо» Махачкала

Воспользовавшись осечкой «Алании», банда Курбана Бердыева вернула себе лидерство в таблице, хоть и не сумела обыграть «Родину» (0:0). Теперь же махачкалинцы сыграют с «Химками», которые не знают поражений на домашнем стадионе с 24 июля, тогда подмосковная команда уступила «Торпедо» (1:2).

Безусловно, этот матч — главный в этом туре. Встретятся старые знакомые Костюков и Панченко, которые вместе играли за «Тамбов», понаблюдаем за интересной вратарской дуэлью Обухова и Волка. Последний пропустил всего пять мячей за 14 игр. Ну и конечно, Бердыев против Талалаева — интригующее противостояние двух разных тренерских школ.

В случае победы «Химки» ворвутся в лидирующую группу, отставание от первого места сейчас — всего три очка.

Мелбет-Первая лига, другие матчи 16-го тура:

«СКА-Хабаровск» — «Ленинградец» (28 октября, 07.00)

«Енисей» — «КАМАЗ» (28 октября, 11.30)

«Волгарь» — «Родина» (28 октября, 16.00)

«Шинник» — «Торпедо» (28 октября, 16.00)

«Кубань» — «Черноморец» (28 октября, 16.30)

«Нефтехимик» — «Тюмень» (28 октября, 17.00)