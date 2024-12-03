Ари возвращается: русский бразилец станет спортивным директором «Торпедо»

Будет работать вместе с Кононовым.

Бывший нападающий «Спартака» и сборной России Ари станет новым спортивным директором московского «Торпедо». Сначала информация о возможном назначении появилась в Telegram -канале «19:24», а затем ее подтвердил сам футболист.

«Подтверждаю: я — новый спортивный директор «Торпедо». Уже нахожусь в России», — приводит слова Ари «РБ Спорт».

Бразилец подпишет контракт в ближайшее время. А затем ожидается официальное объявление.

Он все еще действующий футболист

Ари — один из самых ярких игроков чемпионата России 2010-х: он сверкнул в «Спартаке», зажигал в «Краснодаре» и стал чемпионом в составе «Локомотива» под руководством Юрия Семина.

В декабре ему исполнится 39 лет, но он до сих пор является действующим футболистом: выступает в бразильской серии D за «Атлетико Сереансе», в который инвестирует и развивает. Правда, теперь игровую карьеру придется завершить.

В сентябре в интервью «СЭ» Ари рассказывал, что учится на тренера и на менеджера, а также признавался, что у него нет времени на просмотр матчей РПЛ.

«У меня много работы. К тому же я не так давно начал учиться на тренера. Хочу получить знания в этой сфере, а потом еще освоить навыки управления футбольным клубом, чтобы понимать, как работают все механизмы.

Когда начал обучение, то понял, что тренер — совсем другая профессия, нежели игрок. Сумасшедшая! Нужно много думать над организацией тренировочного процесса, пристально наблюдать за каждым футболистом. Чтобы работать на этой должности, необходимы знания, так что, возможно, лучше будет начать помощником главного тренера, чтобы набираться опыта на практике», — говорил бразилец «СЭ».

Олег Кононов и Ари в «Краснодаре» в 2013 году. Фото Виталий Тимкив

Встречался с Кононовым

Той же осенью Ари посетил матч 10-го тура первой лиги, в котором «Торпедо» обыграло «Балтику» (2:1). Главный тренер черно-белых Олег Кононов подчеркивал, что встречался с бразильцем.

«Он не только на игре был сегодня, приходил к нам на тренировку, играли в футбол тренерским составом. Поговорили о футболе, о жизни. Он работает у себя в Бразилии, он сейчас президент клуба, говорит, что есть достаточно много неплохих молодых ребят. Пригласил его на футбол, Ари с удовольствием пришел, — цитирует Кононова «РБ Спорт».

Видимо, первые разговоры о возможном назначении бразильца состоялись уже тогда. Теперь они будут работать вместе с Кононовым.