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Сегодня, 15:15

Ари возвращается: русский бразилец станет спортивным директором «Торпедо»

Экс-нападающий «Спартака» Ари станет спортивным директором «Торпедо»
Роман Кольцов
Корреспондент
Ари в «Краснодаре» в 2019 году.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Будет работать вместе с Кононовым.

Бывший нападающий «Спартака» и сборной России Ари станет новым спортивным директором московского «Торпедо». Сначала информация о возможном назначении появилась в Telegram-канале «19:24», а затем ее подтвердил сам футболист.

«Подтверждаю: я — новый спортивный директор «Торпедо». Уже нахожусь в России», — приводит слова Ари «РБ Спорт».

Бразилец подпишет контракт в ближайшее время. А затем ожидается официальное объявление.

Он все еще действующий футболист

Ари — один из самых ярких игроков чемпионата России 2010-х: он сверкнул в «Спартаке», зажигал в «Краснодаре» и стал чемпионом в составе «Локомотива» под руководством Юрия Семина.

В декабре ему исполнится 39 лет, но он до сих пор является действующим футболистом: выступает в бразильской серии D за «Атлетико Сереансе», в который инвестирует и развивает. Правда, теперь игровую карьеру придется завершить.

В сентябре в интервью «СЭ» Ари рассказывал, что учится на тренера и на менеджера, а также признавался, что у него нет времени на просмотр матчей РПЛ.

Ари. «Трачу на свой клуб 400 тысяч евро в год — воспитанниками уже интересовались в России». Интервью Ари

«У меня много работы. К тому же я не так давно начал учиться на тренера. Хочу получить знания в этой сфере, а потом еще освоить навыки управления футбольным клубом, чтобы понимать, как работают все механизмы.

Когда начал обучение, то понял, что тренер — совсем другая профессия, нежели игрок. Сумасшедшая! Нужно много думать над организацией тренировочного процесса, пристально наблюдать за каждым футболистом. Чтобы работать на этой должности, необходимы знания, так что, возможно, лучше будет начать помощником главного тренера, чтобы набираться опыта на практике», — говорил бразилец «СЭ».

Олег Кононов и Ари в «Краснодаре» в 2013 году.
Фото Виталий Тимкив

Встречался с Кононовым

Той же осенью Ари посетил матч 10-го тура первой лиги, в котором «Торпедо» обыграло «Балтику» (2:1). Главный тренер черно-белых Олег Кононов подчеркивал, что встречался с бразильцем.

«Он не только на игре был сегодня, приходил к нам на тренировку, играли в футбол тренерским составом. Поговорили о футболе, о жизни. Он работает у себя в Бразилии, он сейчас президент клуба, говорит, что есть достаточно много неплохих молодых ребят. Пригласил его на футбол, Ари с удовольствием пришел, — цитирует Кононова «РБ Спорт».

Олег Кононов и&nbsp;Александр Волнушкин. «Кононов — один из лучших тренеров в России. Наша цель — 14 побед в 14 турах». Интервью нового президента «Торпедо»

Видимо, первые разговоры о возможном назначении бразильца состоялись уже тогда. Теперь они будут работать вместе с Кононовым.

«Торпедо» занимает второе место в турнирной таблице первой лиги. Столичная команда набрала 43 очка в 21 матче чемпионата. Отставание от лидирующей «Балтики» составляет два балла.

Арикленес да Силва Феррейра (Ари)
Олег Кононов
Футбол
Первая лига
ФК Торпедо (Москва)
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