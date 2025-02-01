Гогниев позвал в «Аланию» сына, экс-вратарь «Спартака» покинул «Балтику», Марков сменил «Факел» на «Урал». События в ФНЛ

«СЭ» рассказывает о том, как живет лучшая лига мира.

Марков — в «Урале»

После расставания с Эриком Бикфалви «Урал» занялся поиском нападающего. В пятницу клуб объявил о подписании контракта с 30-летним Евгением Марковым. В первой части сезона футболист выступал за «Факел». В 16 матчах РПЛ он забил четыре гола и отдал один результативный пас.

«Урал» активировал опцию выкупа в контракте нападающего Евгения Маркова. Футболист ответил согласием на предложение клуба из Екатеринбурга», — сообщил Telegram-канал воронежцев.

— Каково это, сменить РПЛ на ФНЛ? Тяжело. Но я понимал, в какой клуб иду. «Урал» — большой проект с амбициями. Здесь все организовано на высшем уровне. Уверен, мы сможем выполнить задачу, — подчеркнул Марков.

Любопытно, что летом в обратном направлении, Екатеринбург — Воронеж, отправился другой нападающий, 28-летний Алексей Каштанов. Пока он, правда, находится в «Факеле» в аренде.

По всей видимости, в нападении «шмелей» будет действовать дуэт Марков — Секулич. В первой части сезона 26-летний хорват забил 8 мячей и сейчас делит первое место в списке бомбардиров турнира с Александр Юшиным, который зимой перешел из «Родины» в «Торпедо».

Впрочем, не стоит сбрасывать со счетов и 17-летнего Максима Воронова (1+2). А, например, в игре с «Чайкой» роль второго нападающего выполнял Илья Ишков.

В то же время «Урал» вернул из аренды в «Химки» Илью Порохова. 23-летний форвард, который здорово проявил себя в прошлом сезоне в «Тюмени», не смог пробиться в состав екатеринбуржцев (ни одной игры в старте). Теперь подмосковный клуб одолжил его «Соколу».

Никита Глушков. Фото ФК «Балтика»

«Балтика» отдала в аренду Глушкова и Свинова

«Балтика» рассталась с рядом футболистов, которые не входят в планы главного тренера Андрея Талалаева. В первую очередь стоит сказать о 30-летнем полузащитнике Никите Глушкове, который в прошлом сезоне считался одним из самых креативных игроков лиги и помог «Акрону» выйти в РПЛ.

При Александре Грищенко Глушков выходил в старте калининградцев, однако с приходом Андрея Талалаева оказался в запасе. На месте левого инсайда новый главный тренер начал использовать Виталия Лисаковича.

Глушков на правах аренды продолжит карьеру в клубе-дебютанте высшей лиги чемпионата Белоруссии «Макслайн».

Экс-голкипер «Спартака» (10 пропущенных мячей в трех играх за красно-белых) Илья Свинов не смог выиграть конкуренцию за статус первого номера балтийцев. До зимней паузы он провел за «Балтику» пять встреч в ФНЛ, из которых одну — на ноль. До конца сезона клуб одолжил Свинова «Уфе», где ему придется конкурировать с опытным Олегом Бакловым.

Вместе с тем калининградцы арендовали у «Пари НН» Ивана Кукушкина. На бумаге 22-летний голкипер пока считается третьим номером лидера ФНЛ — после Максима Бориско и Евгения Любакова.

Гедеон Гузина. Фото ФК «Черноморец»

Дубль в ворота «Спартака» — и ты в «Черноморце»

«Черноморец» пополнился 31-летним нападающим Гедеоном Гузиной. Босниец хорошо известен любителям ФНЛ. В сезоне-2022/23 он, выступая за «Балтику», поделил с Иваном Тимошенко из «Родины» звание лучшего бомбардира ФНЛ. Оба забили по 11 мячей.

В РПЛ легионер выглядел уже не столь ярко: 2 гола в 18 турах. Концовку прошлого сезона Гузина пропустил из-за травмы. В итоге «Балтика» не предложила ему новый контракт. Форвард отправился в словенский «Радомлье», за который, к слову, выступал до переезда в Россию. Но уже этой зимой Гедеон вернулся в наш первый дивизион. Новороссийцы решили заключить с ним соглашение после того, как босниец оформил дубль в контрольном матче с московским «Спартаком» (3:3).

— Когда узнал о варианте с «Черноморцем», сразу заинтересовался. Понимал, что команда ставит перед собой серьезную цель. Приехал на сборы, потренировался три дня, принял участие в контрольном матче, клуб подписал со мной контракт. Голы в ворота «Спартака»? Знаете, в прошлом сезоне, когда играл за «Балтику», в Москве не использовал момент. Потом в Калининграде забил красно-белым, но гол отменили из-за офсайда. А теперь сразу получился дубль. (Улыбается.) Значит, фарт вернулся, — заметил Гузина в интервью клубной пресс-службе.

Осенью «Черноморец» преобразился после того, как на тренерском мостике Вадима Гаранина сменил Олег Василенко. Новый наставник «моряков», как правило, играл в одного форварда. В активе 31-летнего Уридии 5 голов и 5 результативных пасов.

Спартак Гогниев. Фото ФК «Алания»

Гогниев позвал на помощь сына

В предыдущем обзоре мы отмечали, что, после того как «Алания» сменила курс развития и пошла на резкое сокращение бюджета, команду покинули пять игроков основы. Шестым стал 24-летний атакующий полузащитник Нури Абдоков. До зимней паузы он в 18 играх забил гол и отметился одной результативной передачей.

Два года назад Абдоков подавал большие надежды. Выступая за «Кубань», он набрал 13 баллов по системе «гол плюс пас» в ФНЛ. Но затем в его карьере наступил спад. Посмотрим, сможет ли теперь расшевелить хавбека главный тренер «Нефтехимика» Кирилл Новиков.

«Алании» с ее скромными зарплатами теперь приходится укрепляться игроками из второй лиги. Так, новичками команды Спартака Гогниева стали голкипер Алип Магомедов («Легион»), полузащитники Артем Закиров («Сатурн»), Даниил Казанцев («Рязань»). Попытается спасти «барсов» от вылета и 22-летний сын главного тренера, правый вингер Руслан Гогниев, который в прошлом сезоне защищал цвета тольяттинской «Лады» (5+5 в 26 турах второй лиги).