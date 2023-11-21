«Система двигает в РПЛ нужных...» Ярость Калешина, «Химки» разгромили «Аланию». 19-й тур ФНЛ

Яркие события 19-го тура Мелбет-Первой лиги «СЭ» обсудил с бывшим тренером «Балтики», «Ротора», «Мордовии» Федором Щербаченко.

Нужно ли было засчитывать гол в ворота «Акрона»?

«Акрон» не поквитался с «Волгарем» за недавний вылет из кубка России. Команда Евгения Калешина вновь дома уступила астраханцам — теперь уже в рамках 19- го тура ФНЛ.

Начало встречи осталось за подопечными Сергея Павлова. Сложно сказать, как защитники тольяттинцев могли оставить Гилязетдинова в гордом одиночестве на линии вратарской. Последовал удар верхом, мяч угодил в перекладину и, по мнению помощника судьи, отлетел за линию ворот. 0:1. Повтор эпизода с разных ракурсов не дает четкого ответа, правы ли были арбитры.

«Акрон» мог отыграться еще до перерыва. Но плотный удар Савичева заблокировал Хомуха, а Эльдарушев головой послал мяч рядом со штангой.

Второй тайм обе команды доигрывали в неполных составах. Лесников и Макаров отправились отдыхать раньше времени. В формате 10 на 10 никто больше не забил, хотя хозяева были поближе к голу: уже в компенсированное время Понсе из убойной позиции не попал в створ.

«Волгарь» стал черной меткой для «Акрона».

Пресс-конференция Евгения Калешина войдет в историю как одно из самых ярких и эмоциональных выступлений тренеров ФНЛ. Специалист не только раскритиковал судейство, но и заявил о деградации системы нашего футбола в целом.

— Думаю, мы ни в коем случае не заслуживали поражения, — подчеркнул Калешин. — Как судья увидел этот гол, как он его доказать сможет, обосновать... Какой у него взгляд? Может, у него бинокль в глазу?

Когда ты очень долго находишься в футболе, то понимаешь, что происходит. К сожалению, против такой системы в России невозможно идти в открытую. Чтобы ее сломать, нужно делать все внутри. Мне просто жалко футболистов. Годы идут, а мы все слышим сказки про какое-то развитие футбола. Посмотрите этот матч, и вы поймете, какой у нас футбол. Если ты в России хорошо играешь и пытаешься что-то делать честно, по-человечески, это никому не нужно. Есть силы, которые управляют футболом, ничего не признают. Деградация футбола. Принимаются сумасшедшие лимиты, вся эта клоунада... Но ничего, надо потихонечку все это подтачивать изнутри. Рухнули же те, кто сдавал, продавал все. Этих людей практически уже нет в футболе. Рухнет и вся эта шантрапа, которая думает, что она умнее всех. Рано или поздно добро победит зло!

— Есть уверенность, что напрямую выйдете в РПЛ?

— Нет, такой уверенности нет.

— Но хотя бы 80 процентов дадите, что «Акрон» окажется в РПЛ?

— 80? Нет. 10 процентов, что мы выйдем.

— Почему так мало?

— Система... Она туда двигает не самых лучших, а самых нужных.

Щербаченко: — В первые 10 минут астраханцы просто не выпускали «Акрон» с его половины поля! Команда Калешина никак не могла справиться с давлением и выйти в атаку. В итоге все закончилось голом, который вызвал немало споров. Куда отлетел мяч от перекладины? Четкого ответа без специальной камеры, без чипа в мяче получить невозможно. При этом помощник судьи уверенно показал, что мяч все же пересек линию ворот. Гол засчитали.

«Волгарь» не стал сразу же играть по счету, продолжал высоко прессинговать хозяев. Мне показалось, что эмоционально «Акрон» был перезаряжен. Нервничал Калешин, нервничали некоторые футболисты — в частности, Макаров, который в итоге был удален во втором тайме. В конце игры уже нервы сдавали у Волкова. Калешин выпустил Понсе, попытался сменить схему. В итоге у венесуэльца был реальный шанс спасти игру, но он не попал в створ.

Резкая реакция Калешина на судейство? Не считаю, что работа арбитров в этой встрече носила какой-то тенденциозный характер. Гораздо больше вопросов вызвали решения рефери в матче «Шинник» — «КАМАЗ». Ни я, ни мои коллеги не поняли, за что на 70-й минуте был назначен пенальти в ворота гостей. Гюрджан играл в мяч, а не в ногу Рубцову. По-моему, это очевидно. И даже не это самое страшное. Есть видео, из которого следует, что Сараев показал сначала желтую карточку (она стала для игрока «КАМАЗа» второй). Затем подошел к своему помощнику, который объяснил ему, что Гюрджан играл в мяч. Как поступил Сараев? Отменил карточку, но не отменил пенальти! Где это видано?! Что это вообще было? Где логика? Это ошибка или??? Вот тут на месте тренеров «КАМАЗа» действительно можно возмущаться.

А что касается матча «Акрон» — «Волгарь», я бы не заявлял о какой-то очевидной ошибке. Помощник главного судьи увидел, что мяч пересек линию ворот. Видеоповторы скорее говорят о том, что он прав. Считаю, не стоило наставнику «Акрона» делать столь громкие заявления, которые к тому же еще и вышли далеко за пределы темы судейства... Пресс-конференция — это все-таки не место для политических лозунгов.

Феноменальные «Химки», феноменальный Руденко! Василенко: «Мы пробили дно»

«Химки» разгромили «Аланию» в Грозном — 4:1!

Команда Андрея Талалаева огорошила подопечных Олега Василенко уже в самом дебюте встречи. Маленький шедевр сотворил Руденко. После заброса с правого фланга Александр одним касанием оставил перебросил Сухорученко, а вторым, левой ногой вколотил мяч в сетку!

Игра раскрылась, шла на встречных курсах. Тот же Руденко еще до перерыва мог оформить хет-трик, но дважды не переиграл в ближнем бою Солдатенко. И «Алания» наказала гостей за расточительность. Машуков после паса Гурциева метров с 10 пальнул в дальний угол — Митрюшкин был бессилен. 1:1.

В перерыве Василенко пошел сразу на две замены, усилив атакующую линию. Кротов и Царукян вышли вместо Чочиева и Норчаева. А вперед вновь вышли химчане. Хосонов передал «привет» своей бывшей команде, отличившись после подачи еще одного экс-игрока «Алании» Магомедова с углового.

Талалаев явно угадал с заменой Коряна. Уже через три минуты после появления на поле Аршак упрочил преимущество своей команды, замкнув прострел Руденко.

Сам же Руденко, видимо, решил, что если забивать в этот вечер, то только красиво. На 70-й минуте после заброса Исаенко в штрафную 24-летний нападающий убрал на замахе Багаева и по обводящей траектории послал мяч в дальний угол ворот Солдатенко. 1:4.

Феноменальный матч «Химок» в целом и Руденко в частности! Команда Талалаева делит второе место с «Тюменью». «Алания» — в явном кризисе. У владикавказцев лишь две победы в последних 10 турах.

— Хотелось бы извиниться перед болельщиками за такую игру и такое поражение. На мой взгляд, мы пробили дно. За это стыдно. Будем исправлять, — сказал на пресс-конференции Василенко.

Щербаченко: — Считаю, Василенко и Талалаев выставили оптимальные составы. «Химки» вновь могли рассчитывать на своего лимитчика — защитника Варатынова. Матч начался с красивого гола Руденко. Александр принял очень сложный мяч, после рикошета, перебросил защитника и хлестко пробил из пределов штрафной. Шедевр. Гол тура! «Алания» ответила своими моментами.

Заметил, что при стандартах сразу семь игроков «Химок» идет вперед. Да, есть риск нарваться на контратаку. Но это говорит и о том, что команда Талалаева хочет выжимать максимум из стандартных положений.

Понравилось поведение на поле Хосонова и Магомедова, которые ранее защищали цвета «Алании». Очень уважительно, корректно. Ребята извинялись перед бывшими партнерами, если вдруг где-то сыграли чересчур жестко. То есть я не увидел никаких неправильных реваншистских моментов.

Считаю, в ряде эпизодов арбитр Фисенко судил непоследовательно. Например, на 32-йминуте Исаенко жестко сыграл против Чочиева, мог нанести ему травму. Хавбеку «Алании» потребовалась помощь врачей. Фисенко даже желтой карточки игроку «Химок» не показал. Через минуту Чочиев отомстил Исаенко и сразу увидел перед собой «горчичник»... Где логика?!

В первом тайме «Химки» были острее, и Руденко должен был забивать трижды! Машуков бережнее распорядился своим шансом. 1:1. Гости грешили тактикой мелкого фола, срывали атаки. А Фисенко молчал, не наказывал их. В первом дивизионе нужно менять манеру судейства, которая вредит зрелищности турнира.

Примечательно, что два бывших игрока «Алании» — Магомедов и Хосонов — оформили второй гол гостей. «Химки» поймали кураж. Вышедший на замену Корян воспользовался передачей Руденко. А затем и сам Руденко оформил дубль. На сегодняшний день считаю его лучшим нападающим ФНЛ.

«Алания» развалилась во втором тайме. Просто безобразно сыграла в обороне. Если бы «Химки» лучше распорядились своими моментами, счет был бы даже крупнее. Так, на 90-й минуте Корян мог делать 5:1. Не знаю, куда пропал характер «барсов», которые в какой-то момент перестали сопротивляться. Совершенно разобранная «Алания». И с «физикой» проблемы, и с настроем что-то не то, и не выстроена игра в обороне.

Бердыев притормозил «Тюмень». Он снова царь горы

Махачкалинское «Динамо» прервало впечатляющую серию «Тюмени», состоявшую из 10 матчей без поражений. Команда Курбана Бердыева дома одержала волевую победу над сибиряками — 3:1.

А ведь все для динамовцев начиналось весьма тревожно. Подопечные Игоря Меньщикова выдали ударный отрезок. Порохов и Шитов стреляли рядом со штангой, Маркелов после подачи углового с трех метров запустил мяч в небеса. Наконец, Порохов с Шитовым соорудили классный гол. Первый великолепным пасом внешней стороной стопы разрезал всю оборону хозяев, второй — в касание пробил в цель.

Махачкалинцам потребовалось 20 минут, чтобы сравнять счет. Подопечные Бердыева образцово разыграли стандарт. Абдуллахи точно подал, Ковачевич четко скинул головой, Касинтура запутал защитника, а Магомедов с правой ноги пробил Любакова, который до этого тура не пропускал 6 игр кряду. До перерыва соперника обменялись уколами: момент у Касинтуры явно был пожирнее.

В начале второго тайма на помощь динамовцам вновь пришел стандарт — Кагермазов оказался самым расторопным и дослал мяч в сетку из пределов вратарской. Точка в игре была поставлена на 69-й минуте. Как показалось, после заброса Кагермазова со своей половины поля Любаков не рассчитал отскок мяча от газона, не пошел на него до конца, за что и был наказан Сердеровым. 3:1.

Победа вывела «Динамо» в единоличные лидеры первой лиги.

— Первые 20-30 минут мы сыграли неудачно, давали сопернику время и пространство, — признал на пресс-конференции Бердыев. — А все остальное время играли так, как планировали. Рад за ребят, что они перевернули ход матча.

Щербаченко: — «Тюмень» начала игру очень активно. Давно я не видел такую проходимую оборону «Динамо». Очень большие зоны были у гостей, которые комбинировали на скорости, делали подходы, создавали опасные моменты, могли забивать точно не один мяч. В первой половине первого тайма мы могли наблюдать дуэль двух «лимитчиков». И надо признать, что Шитов переиграл Храмцова, именно из-по него и забил свой гол, расстреляв Волка с близкого расстояния.

«Динамо» далеко не сразу нащупало свою игру в атаке. Казалось, что «Тюмень» лучше готова физически и показывала более командный футбол. Но все это продолжалось где-то до 30-й минуты. Хозяева перехватили мяч, стали давить. На 36-й минуте подопечные Бердыева великолепно разыграли стандарт. Абдуллахи подал, Ковачевич сделал скидку головой, Касинтура заблокировал защитника, а Магомедов «прошил» Любакова, прервав его сухую серию. Никто не сфальшивил!

Инициатива полностью перешла к «Динамо», а «Тюмень» начала «проседать». Сказался переход сибиряков с искусственного поля на более мягкий естественный газон. Об этом, кстати, в перерыве сказал Шитов, признав, что мышцы начали уставать после 30-й минуты.

Сразу после перерыва Махачкала буквально смяла соперника и после подачи с углового вышла вперед совершенно закономерно.

Третий гол получился курьезным. Любаков не ожидал такого отскока мяча от газона. Но тут можно говорить и о стечении обстоятельств. Мяч после передачи из глубины попал четко в линию штрафной, в краску и непредсказуемо изменил направление. Это как в теннисе, когда мяч попадает в линию. Очень редкий случай в футболе!

Бердыев грамотно разложил силы своей команды на всю дистанцию. «Динамо» готовилось к обоим тайма, а не к началу первого, когда «Тюмень» смотрелась предпочтительнее. Тут, как говорится, сказался опыт Курбана Бекиевича, чья команда резко добавила после 30-й минуты.

«Торпедо» упустило победу над «Родиной»

«Родина» спаслась в матче с «Торпедо» — 1:1.

Главный тренер «Торпедо» Артем Горлов пошел на четыре перестановки в составе по сравнению с матчем против «Нефтехимика». Орехов, Горбунов, Шамкин и Гонгадзе заменили Москвичева, Енина, Громыко (уехал в сборную Белоруссии) и Стефановича. Рейна снова остался в запасе.

Лучший бомбардир «Родины» Тимошенко восстановился от травмы, но Франк Артига не решился выпускать его с первых минут.

В первом тайме зрители увидели лишь один момент. После передачи из глубины габаритный Калмыков продавил защитников и пробил по центру — Бабурин выручил автозаводцев.

Во второй раз игра «взорвалась» лишь на 55-й минуте. Подопечным Горлова удался быстрый выпад. Гонгадзе не стал жадничать, отпасовал Шамкину, который из выгодной позиции пробил точно в голкипера.

Шамкин реабилитировался на 70-й минуте. Его проникающий пас на Рейну прервал Крижан, мяч отлетел к экс-форварду «Зенита», который решился на удар с 15 метров — в левый от себя угол. Шакеров гостей не выручил. Через две минуты Даниил едва не оформил дубль — мяч просвистел рядом со штангой.

На 84-й минуте хозяева обязаны были наказывать команду Артиги за грубую ошибку Плиева. Однако Полоз толком не смог попасть по мячу, а с ударом Стефановича справился Шакеров, который вовремя сократил дистанцию.

Концовка получилась сумасшедшей. «Родина» дважды огрызнулась. Бабурин среагировал на сочный выстрел Уэсли издали. В следующей атаке «Родина» счет сравняла, однако судья на линии зафиксировал у Гордюшенко офсайд.

Подумалось, что теперь-то автозаводцы своего не упустят. Не хватило каких-то секунд. Плиев выполнил не самую удачную передачу в чужую штрафную, хозяева мяч вынесли, но он достался Крижану. Центральный защитник, как заправский форвард, легко, одним касанием ушел от Бородина и пробил с правой ноги. Бабурин до мяча дотянулся, но не вытащил. 1:1!

«Родина» — седьмая в таблице, «Торпедо» — девятое. На данный момент слабо верится, что эти команды включатся в борьбу за выход в РПЛ.

Щербаченко: — Тренеры не стали «отзеркаливать» тактические схемы друг друга. «Родина» сыграла в три центральных защитника, «Торпедо» — в четыре защитника. Горлов выбрал атакующую схему с Шамкиным и Гонгадзе впереди, Лебеденко действовал чуть из глубины.

В первом тайме почти не было опасных моментов. Много борьбы, единоборств. Запомнился угловой в исполнении «Торпедо» на 34-й минуте. Пять игроков автозаводцев выстроили «паровозик», положили руки друг другу на плечи, чтобы между ними не затесался соперник. Сегодня это уже выглядит устаревшим приемом. «Родина» не «купилась», этот ход себя не оправдал. Еще при одном розыгрыше углового пять футболистов хозяев пошли в штрафную, а Горбунов остался на «дуге». То есть торпедовцы хотели отвлечь внимание подопечных Артиги, чтобы мяч в итоге дошел до Горбунова. Но это очень сложно — такое проходит в лучшем случае раз в год!

Во втором тайме «Торпедо» было острее и забило. Шамкин терпел и своего шанса дождался. После гола автозаводцы не сели к воротам, а продолжили прессинговать.

Концовка осталась за «Родиной», которая поддавила «Торпедо». Сработали замены. Хотя гол Крижана — это скорее дело случая. Нечасто центральный защитник так исполняет. Пожалуй, можно сказать, что по второму тайму автозаводцы были поближе к победе, уже просматривался определенный игровой рисунок. Сегодня «Торпедо» выглядело намного лучше, чем в предыдущих турах, положительная динамика видна. Не хватило минуты для победы. А «Родине» надо отдать должное за проявленный характер.

Тула — уже претендент на РПЛ

«Арсенал» победил «Енисей» в манеже — 2:0. В первом тайме красноярцы были чуть конкретнее в атаке. Достаточно вспомнить удары из пределов штрафной в исполнении Хозина и Иванова. «Оружейники» ответили своим моментом в исполнении лучшего бомбардира турнира Окоронкво. Как же блестяще он обработал пас из глубины поля — техника у нигерийца, конечно, на уровне. После этого легионер раскачал защитника и пальнул с левой в дальний угол — рядом со штангой!

После перерыва гости, адаптировавшись в игре в закрытом помещении, смотрелись уже предпочтительнее. На 68-й минуте туляки дважды выиграли борьбу на правом фланге атаки, Макаров оказался первым на мяче и, немного продвинувшись, великолепно все исполнил левой ногой — 0:1. Через четыре минуты Хозин оказался не готов к пасу от Антипина в своей штрафной. В итоге защитник был накрыт Окоронкво — фол, пенальти, 12-й гол форварда «Арсенала» в сезоне.

Беспроигрышная серия команды Александра Сторожука достигла уже 10 матчей. Туляки — в пяти очках от первого места.

Щербаченко: — «Енисей» решил сыграть против «Арсенала» с позиции силы с первых минут. Туляки не сразу адаптировались к полю и манежу. С их стороны было очень много невынужденных ошибок, многовато гости проигрывали единоборств.

«Арсенал» потихоньку стал прибавлять, сделав ставку на второй тайм. И после перерыва выглядел предпочтительнее. Что характерно — обе команды начали играть длинными передачи, чтобы не ошибаться перед своими штрафными, исключить обрезы.

В одной из атак Окладников после отличного паса Раздорских мог открывать счет, но Ботака заблокировал его удар.

Гости забили гол прежде всего за счет того, что несколько раз в одной атаке выиграли борьбу на правом фланге. В итоге мяч подхватил Макаров, который очень здорово все исполнил. В эпизоде со вторым голом надо, наверное, говорить о том, что защитники «Енисея» уже перестроились на длинные передачи сразу от ворот. Возможно, Хозин не ожидал, что Антипин так тонко ему покатит. Окоронкво накрыл опытного футболиста и заработал пенальти.

Этот матч еще раз показал, что дома «Енисей» выигрывает у команд, которые плохо выглядят физически и слабо организованы в обороне. Но это точно не про нынешний «Арсенал». Туляки смогли навязать борьбу, страховали друг друга. Команда Сторожука уже 10 матчей не проигрывает. «Арсенал» включается в гонку за прямую путевку в РПЛ.

«Привоз» Фролкина, поражение Гаранина

Дебют Вадима Гаранина на посту главного тренера «Черноморца» получился неудачным. По результату, но не по игре. «Моряки» не заслуживали поражения от «Ленинградца» (0:1). Новороссийцы создали по меньшей мере 5 отличных моментов, но бесподобен в этот вечер был вратарь гостей Карабашев (как же он вытащил мяч после удара Антонова в дальний верхний угол!). Чего нельзя сказать про его визави — Фролкина. Один из самых ярких вратарей лиги этого сезона допустил грубую ошибку, которая к тому же стала результативной. На 51-й минуте после паса Красильниченко назад Даниил махнул ногой мимо мяча, и тот закатился в сетку. 0:1.

— После игры некоторые болельщики спрашивали у меня, выкарабкаемся ли мы из этой ситуации. Когда мы узнали, что по посещаемости матчей Новороссийск идет на первом месте в лиге, какие могут быть здесь еще ответы? — заметил на пресс-конференции Гаранин.

Щербаченко: — Видно было, что после смены тренера «Черноморец» вышел на игру с боевым настроем. Так часто бывает. Конечно, хозяева не заслуживали поражения. Были классные проникающие передачи, хозяева давили, создавали моменты, но кураж поймал Карабашев. Потащил буквально все! Пока, конечно, рано говорить о том, что это команда Гаранина. «Черноморцу» нужно пройти сборы, укрепить состав. Вот тогда уже можно будет делать выводы по игре новороссийцев при новом наставнике. Для меня «Черноморец» — первый профессиональный клуб в карьере. Искренне верю в то, что команда покинет зону вылета и останется в первом дивизионе.

Ничья Евсеева и Шаронова

«Кубань» Вадима Евсеева дома сыграла вничью со «СКА-Хабаровском» Романа Шаронова — 1:1. Краснодарцы открыли счет в дебюте встречи (отличился Байрыев после подачи Абдокова), а на 58-й минуте остались в меньшинстве. Вратарь Терновский сфолил на Симоняне за пределами штрафной и увидел перед собой красную карточку. Армейцы спаслись лишь в компенсированное время: Симонян замкнул прострел Бегуна.

Щербаченко: — «Кубань» считалась фаворитом перед этим матчем — хабаровчане неудачно играют в гостях. Евсеев выставил на острие атаки Абдокова. Ключевой момент матча — глупая ошибка Терновского, который сбил Симоняна за пределами своей штрафной. Судья сразу предъявил вратарю красную карточку. Считаю, Фролов переборщил, посчитав, что это был фол последней надежды. Все-таки Байрыев находился ближе к воротам, за линией фола. Это не удаление.

Оставшись в меньшинстве, «Кубань» перешла на игру в пять защитников. При этом краснодарцы могли убивать интригу, попади Безденежных в створ, плотно пробив со средней дистанции. До последних минут хозяева справлялись с давлением армейцев, однако в концовке СКА все-таки спасся.