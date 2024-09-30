«Сложно комментировать это безумие...» Провал «Урала», Талалаев победил Калешина, Мелешин спас «Сочи». 12-й тур ФНЛ

Яркие события 12-го тура первой лиги — в обзоре «СЭ».

Тихонов разгромил «Урал»

«Урал» с треском провалился в Красноярске. Команда Андрея Тихонова в родных стенах была на голову сильнее подопечных Евгения Аверьянова — 3:0.

На острие атаки «шмелей» с первых минут вновь вышел хорват Секулич, под ним расположился Бикфалви, роль инсайдов выполняли Ионов и Егорычев.

В дебюте встречи хозяева довольно легко проникали в штрафную соперника, но удары Ломакина и Масловского в последний момент блокировались защитниками гостей.

Опытный Ломакин в итоге решил не сближаться с соперниками и с левой ноги пробил от радиуса штрафной. Получилось блестяще: по недосягаемой для Мамина траектории, под штангу. 1:0.

Через 13 минут «львы» сделали уже серьезную заявку на победу, вновь получив возможность нанести удар из выгодной позиции. С выстрелом Ушатова Мамин справился, только вот мяч отлетел на ногу Шипунову. Последовал мягкий навес на голову Савельева. 2:0 и 4-й гол 22-летнего форварда в этом сезоне.

В перерыве Аверьянов пошел лишь на одну перестановку: Железнов вместо Сунгатулина. Не помогло.

Третья голевая атака «Енисея» получилась в стиле «Спартака» 90-х годов. Виден почерк тренера. Комбинация состояла из трех фаз, восьми передач и заняла 24 секунды. Эффектную точку в ней поставил Масловский — 3:0.

«Урал» немного встрепенулся и до финального свистка создал два момента. Ионов в ближнем бою не переиграл Шамова, а удар Железнова с 25 метров приняла на себя перекладина. Счет остался прежним.

Можно ли говорить о некотором кризисе в игре «Урала»? Два тура назад «шмели» уступили прямому конкуренту — «Арсеналу» (0:1). На прошлой неделе, несмотря на итоговую победу над «КАМАЗом», во втором тайме «Урал» просто отбивался. В Красноярске же подопечные Аверьянова показали что-то вразумительное лишь в последние полчаса, когда спасти игру было уже почти нереально.

На пресс-конференции на Аверьянове не было лица:

— Мне сложно комментировать это безумие, которое было со стороны нашей команды. Поэтому не буду никакие слова подбирать. Нам предстоит серьезный разговор внутри клуба. Мы не имели права так играть.

«Урал» — третий, отставание от лидирующего «Арсенала» — три очка.

Калешин: «Чайка» играла в антифутбол. К нам прилипло мышление провинциалов! »

«Балтика» на выезде одолела «Чайку» — 1:0. Матч проходил при непростых погодных условиях. На качестве игры обеих команд сказался довольно сильный ветер.

Линию нападения команды Андрея Талалаева составили Лисакович, Аппаев и Мохаммад. Алекс Фернандес и Эльдарушев появились на поле во втором тайме. Перебравшего карточек Пряхина в середине поля заменил Петров.

В первом тайме «Балтика» гораздо больше владела мячом, в основном угрожая воротам Штепы ударами со средней дистанции. Так, после выстрела Петрова мяч пролетел рядом с дальним углом. После перерыва гости продолжали владеть инициативой. Однако какой-то цельной комбинационной игры (в силу погоды?) в их исполнении зрители не увидели. Стандарты ни к чему опасному не приводили.

Сработала замена Талалаева. Ковалев после длинного заброса из глубины поля выиграл забег у Камраева, но не удержался на ногах и рухнул в штрафной. Арбитр посчитал, что причиной падения стали действия защитника «Чайки». Лисакович четко реализовал пенальти. 0:1. По сути, за 90 минут хозяева не создали ни одного толкового момента.

На пресс-конференции главный тренер селян Евгений Калешин раскритиковал игру своей команды, обозначив проблему ментального характера:

— В нашем исполнении это был не футбол, а антифутбол! Мне кажется, команда засиделась во второй лиге. И к нам прилипло мышление, поведение провинциалов. В футболе это не работает. Нужно верить в себя. Команда еще молодая. Со временем можем избавиться от такого мышления. Если ты ставишь серьезные задачи, нужен совсем другой подход. Еще до игры. Сегодня футбол обсуждать нечего. Его не было... Очень робко мы выглядели. Если хочешь прыгнуть на 2,44, надо закладываться на 2,46.

Андрей Талалаев в свою очередь заметил, что его команда постепенно прогрессирует.

— Мы второй матч подряд отыграли на ноль. Навели порядок сзади. Сегодняшнее качество игры уже похоже на тот футбол, который хотим построить для решения «Балтикой» серьезных задач. Пацаны проникаются нашими идеями. Во втором тайме создавали остроту на правом фланге, выпустили туда быстрого игрока. Имели три момента, могли забивать. Считаю, не дали проявить футболистам «Чайки» своих игроцких качеств. Победили, но это только маленький шаг вперед.

«Балтика» — четвертая, по дополнительным показателям опережает «Черноморец».

Спасения Левашова, Сторожук не узнал свою команду

«Арсенал» дома не смог распечатать ворота «Уфы» — 0:0.

И ведь результат вполне закономерен. Туляки точно не превзошли гостей по игре и числу голевых ситуаций. Более того, в первом тайме подопечные Евгения Харлачева вполне могли открывать счет, если бы не два добротных сейва Левашова. Сначала он не позволил юркому Агеяну проткнуть мяч мимо себя, затем среагировал на непростой удар Анисимова головой с близкого расстояния. Пожалуй, сейчас Михаил является сильнейшим голкипером ФНЛ. 9 из 12 матчей он отыграл на ноль.

После перерыва трехходовка Цараев — Малик — Ткачев имела шанс завершиться голом, но Бочеров накрыл удар последнего. Чуть позже Ткачев хитро стрелял из-под защитника в левый от себя угол — Баклов в прыжке спас гостей.

Концовка осталась за уфимцами. После подачи с фланга Агеян бил головой с линии вратарской, Левашов здорово выбрал позицию, записав в свой актив очередное спасение.

На пресс-конференции главный тренер туляков Александр Сторожук был мрачен.

— Так нельзя относиться к делу! Уступили в желании. Соперник был более мотивирован. Только Левашов заслужил положительные отзывы. Все остальные... Сегодня команда была просто-напросто неуправляемая. Считаю, мы заработали очко. Не узнал своих игроков. Так нельзя. Мы не наиграли на победу, спешили, много брака... Наверное, ребята подумали, что можно выиграть на каком-то классе, которого у нас нет априори. Матч показал: мы обычная команда.

Несмотря на осечку, «Арсенал» сохранил лидерство в таблице. Отрыв от «Торпедо» — два очка.

Карнавал от «Торпедо» и «Сочи»

«Торпедо» и «Сочи» не выявили победителя на «Арене Химки». Главный тренер черно-белых Олег Кононов пошел на три изменения в составе по сравнению с ничейной игрой с «Шинником» (1:1): Чупаев, Манелов, Корян вместо Максимова, Горбунова и Соколова.

В центре обороны южан вышел арендованный у «Спартака» Маслов. Оформивший дубль в кубковой игре с «Кубань-Холдинг» Мелешин, права на которого также принадлежат красно-белым, остался в запасе.

Команды выдали невероятную концовку. До 83-й минуты «Торпедо» уступало в счете, но не по игре. Крамарич огорчил Бабурина, забив гол в раздевалку. Это уже восьмое результативное действие словенца в нынешнем сезоне.

Автозаводцы перевернули все с ног на голову в течение пяти минут. Кононов явно угадал с заменами. После перевода мяча с правого фланга на левый Галкин со всей силы пробил в дальний угол. Получилось крайне неточно, но умница Горбунов подставил ногу — 1:1. Еще через пять минут публика пришла в неописуемый восторг. Моторный Червяков легко убежал от своего опекуна и прострелил в штрафную. Максимов первым же касанием отправил мяч в ближний угол. Как показалось, Дегтев не видел момент удара из-за спины своего защитника и вовремя не среагировал. 2:1!

Победа выводила бы черно-белых в единоличные лидеры турнира. Но тут на авансцену уже вышел джокер Роберта Морено. Сочинцы здорово разыграли угловой, и Мелешин замкнул скидку Магаля. 2:2.

«Торпедо», как и «Арсенал», по-прежнему не знает поражений. Для «Сочи» эта ничья стала четвертой кряду.

Шикарный «Черноморец» Василенко

«Черноморец» здорово преобразился с приходом нового главного тренера. При Олеге Василенко новороссийцы в пяти турах набрали 13 очков. Победа над «Соколом» стала для «моряков» четвертой кряду (до этого от южан пострадали «Ротор», «Енисей» и «КАМАЗ»).

«Сокол» был переигран по всем статьям — 3:0! Отличились Гурченко, Кротов и Мусалов. Все три мяча — результат классных комбинаций. Видно, что подопечные Василенко получают удовольствие от своей игры, поймали кураж. А ведь еще был нереализованный пенальти. Косаревский шикарно среагировал на удар Уридии в нижний угол.

— По качеству игры мы были хороши, — заметил Олег Василенко. — Двигаемся дальше. Эйфория команде не грозит. Она собранна. Парни достаточно твердо стоят на ногах. Игроки знают, что выходят на поле с одной целью — победить! Но путь длинный.

«Черноморец» уже пятый, лишь по дополнительным показателям уступает «Балтике».

Матч «Ротор» — «Алания» завершится сегодня в 21.30.